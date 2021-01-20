مصطفى الفقي: الفكرة القومية لا تموت والمصارحة قبل المصالحة

قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، إنه كتب مقالا بعنوان " المصارحة قبل المصالحة" أكد فيه أن الفكرة القومية لا تموت.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هناك مشكلة فى العالم العربي وهى أن المصالحات تكون سطحية و بـ عبارات رنانة.





ولفت إلى أن هذا الأمر السالف ذكره مزعج للغاية، وأن الدول تقابل بعض ولكن كل دوله يكون لها سياسة وهدف معلقًا : " الكل قبل كورونا كان يتقابل ويقبل به ولكن له سياسة خاصة به".





وأشار إلى أنه اذا كان هناك شبكة مصالحة عربية سيكون هناك اطمئنان على المستقبل.





وأوضح أن الجميع يعلم أن قطر هى من تؤوي الجماعات الإرهابية، وتستقبل كل الخارجين عن النظام، وقنوات الإرهاب " الجزيرة" تستقبل هؤلاء الأشخاص وتدعمهم.





وأكد أنه رغم ما يتم بشأن المصالحة مع قطر ولكن قنوات الجزيرة مازالت تهاجم مصر و تقوم بنشر الأشياء التى تخلق المشكلات.



