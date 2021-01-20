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فن

بالكحلي والذهبي.. أمينة خليل تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:56 م
صدى البلد
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يارا عمرو

شاركت الفنانة أمينة خليل صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وتظهر أمينة خليل في الصور مرتدية طاقما أنيقا باللون الكحلي والذهبي، يملؤه الوان متعددة لامعة من الاسفل، مع حذاء بكعب عال باللون الكحلي.

 

ومن الناحية الجمالية، تركت امينة خليل شعرها منسدلًا علي كتفيها، مع ميك اب خفيف يبرز ملامح وجهها، كما انها اعتمدت على بعض الاكسسوارات باللون الذهبي الجميل في اذنها ومعصم يدها.

 

وتفاعل معها عدد من المتابعين لها، وانهالت عليها التعليقات والاعجاب باطلالتها الجميلة.

 

يذكر أن أمينة خليل، أعربت عن سعادتها بدورها في فيلم حظر تجول، مشيرة إلى أن شخصيتها فى الفيلم جريئة وجذابة لأى ممثلة، وقد تعاملت مع النجمة إلهام شاهين بشكل مباشر لأول مرة أمام الكاميرا، وكانت رغبة من المخرج حتى يحدث ارتباكا بيننا وهو المطلوب فى اللقاء الأول دراميا.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لصناع فيلم حظر تجول ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

https://www.facebook.com/aminakhalilfan/posts/3682016585215503
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