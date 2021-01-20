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مصطفى الفقي: الشعب القطري من أقرب الشعوب إلى قلوبنا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:23 م
الدكتور مصطفى الفقى
الدكتور مصطفى الفقى
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البهي عمرو
قال الدكتور مصطفى الفقى المفكر السياسي و رئيس مجلس إدارة مكتبة الإسكندرية، إن الشعب القطري من أقرب الشعوب لـ قلوبنا، ولكن المشكلات تكون مع النظام القطري، واستقباله للإرهابيين والجماعات الخارجة عن القانون.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنه الجميع يعلم أن قطر هى من تؤوي الجماعات الإرهابية، وتستقبل كل الخارجين عن النظام، وقنوات الإرهاب " الجزيرة" تستقبل تلك الأشخاص وتدعمهم.

وأكد أنه رغم ما يتم بشأن المصالحة مع قطر ولكن قنوات الجزيرة ما زالت تهاجم مصر، وتقوم بنشر الأشياء التى تثير المشكلات. 

وكشف أنه كتب مقال بعنوان " المصارحة قبل المصالحة" وأكد أن الفكرة القومية لا تموت، ولكن هناك مشكلة فى العام العربي وهى أن المصالحات تكون سطحية وتكون بـ عبارات رنانة.

ولفت إلى أن هذا الأمر السالف ذكره مزعج للغاية، وأن الدول تقابل بعض، ولكن كل دوله يكون لها سياسة وهدف، معلقًا: " الكل قبل كورونا كان يتقابل ويقبل بعضهم البعض، ولكن له سياسة خاصة به".

وأشار إلى أنه إذا كان هناك شبكة مصالحة عربية سيكون هناك اطمئنان على المستقبل.
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