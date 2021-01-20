استمرار الدورات والورش التدريبية بإعلام القاهرة.. عقد العديد من المناقشات لزيادة الوعي ومحاربة الشائعات.. وخبراء: نعيش في عصر حرب المعلومات

إعلام القاهرة: طرح هذه المناقشات لزيادة وعي المواطنين

رئيس تحرير قنوات الحياة: مازلنا نعالج آثار الأخبار الزائفة منذ سنوات





تستمر كلية الإعلام بجامعة القاهرة في عقد العديد من الأنشطة (الاونلاين) والتفاعل بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، حيث نظمت الكلية اليوم ويبينار يناقش كيفية مواجهة الشائعات والأخبار الزائفة وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامع، وبحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.





ويستعرض "صدى البلد" في هذا التقرير آراء الخبراء والمتخصصين في كيفية مواجهة الأخبار الزائفة وتوعية المواطنين بمدى خطورتها.

قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الويبينار الذي نظمته الكلية اليوم يأتي في التوقيت المناسب، لمواجهة الشائعات التي نشهدها على الساحة في الأخبار، فالكلية تقدم الكثير من الدراسات في هذا الصدد.





كما أن هناك العديد من المواطنين الذين يتعرضون لمثل هذه الأخبار المفبركة، حيث نعمل على إعداد مثل هذه المناقشات لتوعيتهم وخلق الثقة بينه وبين المؤسسات الإعلامية في مصر، ويتم تقديم هذه الدورات والمناقشات على أيدي خبراء ومتخصصين في هذا المجال.





وأضاف الدكتور محمد حبيب رئيس تحرير قنوات الحياة أن الدولة ما زالت تتحمل آثار الأخبار الزائفة منذ عدة سنوات ماضية، فهذه المشكلات لا نواجهها في مصر فقط وإنما يعاني منها العالم أجمع ، فهناك العديد من مصادر المعلومات التي لا تلتزم بالضواب والمعايير المقررة ، فنحن في حرب ويمثل فيها الاعلام "رأس الحربة".





وأوضح "حبيب" أن هذه الاخبار تهدف إلى تشتيت وعي المواطن ، والايقاع بينه وبين الدولة كما حدث في العديد من الدول المجاورة مثل سوريا واليمن والمظاهرات التي تشهدها تونس حاليا ، فالكثير من الناس لا تعي خطورة مثل هذه الاخبار الكاذبة ومدى خطورتها على أمن البلاد.





إضافة إلى أن هناك العديد من الجهات والمؤسسات في الدولة التي تقوم بمواجهة هذه الاخبار ونشر التقارير السليمة الخاصة بهذه الاخبار والرد على هذه الشائعات بسرعة وشفافية، منوها بأننا نفتقد إلى غياب التنسيق والاصطفاف بين هذه المؤسسات لمواجهة الشائعات ، كما أن بعض المتحدثين الرسميين لبعض الوزارات لا تتواصل مع الاعلاميين أو المواطنين.





وأشار إلى أن العديد من وسائل الاعلام بدأت تهتم بالتريندات وترك القضايا الأكثر أهمية ، فيجب وضع أجندة لتحريك الوسائل الاعلامية وعدم الانسياق بشكل كامل لمواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بنسب المشاهدات على الاخبار والمحتويات المقدمة .

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من جانبه ، أكدت الدكتورة نعايم سعد زغلول مدير المركز الاعلامي بمجلس الوزراء على خطورة صناعة الأخبار الزائفة ونشرها لتحقيق العديد من الأهداف والتوجهات المختلفة ، وذلك بهدف هدم الثقة بين المواطنين ومؤسسات الإعلام المختلفة ، كما أن هذه الاخبار الزائفة تستهدف كافة الأنشطة التي يتوجه اليها المواطنين ، مثل القطاع الصحي والتي كان له النصيب الأكبر من مثل هذه الأخبار والشائعات ، وكذلك خلق فتن بين الفئات المختلفة.





فالدولة تقوم بكافة مؤسساتها بمواجهة هذه الاخبار، كما أن هناك 48.5 مليون مستخدم للإنترنت في مصر و42 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي، ومعظم الشائعات تكون موجودة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وذلك لسهولة إنشاء الحسابات الوهمية وتداول الكثير من الأخبار الكاذبة.





كما أن الهدف الأساسي من نشر مثل هذه الأخبار هو هم الثقة بين المواطن وكافة مؤسسات الدولة، مثل شائعة وجود تعتيم إعلامي على أرقام الإصابات بكورونا، وذلك منذ بدء الجائحة وحتى وقتنا الحالي، حيث تم عمل تقرير ينشر حقائق هذه الأخبار والرد عليها من خلال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ، والتواصل مع المواطنين والرد على تساؤلاتهم من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.





جاء ذلك خلال الويبينار الذي عقدته كلية الاعلام بجامعة القاهرة لمناقشة أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، كما أدارت الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد، وبإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.