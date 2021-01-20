النهارده عيد.. زين نصار يكشف موقفا للرئيس السادات مع الفنان محمد رشدي عام 1952

قال الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، : قمت بتسجيل حوار مع الشيخ سيد مكاوي، وسألته عن كيفية أدائه في عمل "الليلة الكبيرة" للمولد؛ فقال، "هذا خلاصة ما خرجت به من حضور الليالي الكبيرة في الموالد".
وأضاف زين نصار خلال لقائه في حوار مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"،: سجلت مع السيد اسماعيل وسألته عن أغنيته التي صدرت في 23 يوليو سنة 1952، وكان اسمها " يا صحرا لمهندس جاي"؛ قال ان هذه الاغنية لم تكن مصنوعة للثورة وكانت مسجلة لفيلم تسجيلي للتنقيب عن البترول، وكان اسمه "الصقر ".
واوضح زين نصار ، أن 90% من رواد فرقة الموسيقى العربية كانوا من الشباب، واستمروا كذلك لأن المستمعين كانوا يشعرون أن هذا هو الفن الخاص بهم، وهذا تراثهم،وكانوا يذهبون للاستمتاع به.
وتابع الفنان محمد رشدي يوم 23 يوليو 1952 كان لديه موعد حتى يغني على الهواء الساعة 8 والنصف وعندما جاء الى مبنى الاذاعة والتليفزيون منعه الأمن بسبب الثورة وبعدها ظهر عليه التأثر والحزن الشديد وبعدها كان يخرج من المبنى الرئيس السادات وكان معه عماد حماد وعندما وجد محمد رشدي متأثرا قاله له: "اصعد إلى حفلتك.. النهاردة عيد".