النهارده عيد.. زين نصار يكشف موقفا للرئيس السادات مع الفنان محمد رشدي عام 1952

، وسألته عن كيفية أدائه في عمل "الليلة الكبيرة" للمولد؛ فقال ، "هذا خلاصة ما خرجت به من حضور الليالي الكبيرة في الموالد". قال الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، : قمت بتسجيل حوار مع الشيخ سيد مكاوي





وأضاف زين نصار خلال لقائه في حوار مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"،: سجلت مع السيد اسماعيل وسألته عن أغنيته التي صدرت في 23 يوليو سنة 1952، وكان اسمها " يا صحرا لمهندس جاي"؛ قال ان هذه الاغنية لم تكن مصنوعة للثورة وكانت مسجلة لفيلم تسجيلي للتنقيب عن البترول، وكان اسمه "الصقر ".





واوضح زين نصار ، أن 90% من رواد فرقة الموسيقى العربية كانوا من الشباب ، واستمروا كذلك لأن المستمعين كانوا يشعرون أن هذا هو الفن الخاص بهم ، وهذا تراثهم ، وكانوا يذهبون للاستمتاع به. الموسيقى



