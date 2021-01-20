غير مصرح بتداولها.. ضبط 3593 قرص جدول مخدرات مهربة داخل مخزن صيدلية بالقليوبية

شنت مباحث التموين بالقليوبية بالاشتراك مع إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالقليوبية حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات لمتابعة صلاحية الأدوية وأيضا مصدرها.









وتمكنت الحملة من ضبط أدوية مهربة ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة 3593 قرصا وأدوية جدول غير مصرح بتداولها في الصيدليات جدول 3 مخدرات - 560 قرص ادوية جدول مختلفة الأنواع.





كما ضبطت الحملة أدوية مسجلة بوزارة الصحة منتهية الصلاحية 46 علبة بإجمالي 920 قرصا، ومطهرات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر182 عبوة كحول إيثيلي سعة العبوة 200 مل - 168 عبوة كحول ايثيلي سعة العبوة 70 مل.





كما تم ضبط أدوية مسجلة بوزارة الصحة بمخزن غير مرخص - 20 كرتونة حقن شرجية بكل كرتونة 4 علب بإجمالي 80 علبة، و7 كراتين محلول ملح بكل كرتونة 20 عبوة بإجمالي 140 عبوة محلول ملح مدون عليها إحدى الشركات.





من ناحية اخرى نفى الدكتور محمد يوسف مدير مستشفى حميات بنها ما يتردد بشأن وجود نقص أدوية فيروس كورونا بالمستشفى، مؤكدا أن جميع الأدوية متوفرة بصيدلية المستشفى.





وأشار مدير المستشفى الى أن المستشفى يقوم بصرف علاج للمريض المحجوز بالقسم الداخلي من 3 الي 5 أيام ويتم توفير العلاج اللازم من صيدلية المستشفى ويكون في كيس مغلف خاص به، منوها إلى أن الوزارة ترسل جميع أدوية كورونا داخل أكياس مغلفة لا تفتح إلا لحظة تناولها من المريض.





وأكد الدكتور محمد يوسف أنه فور خروج المريض من المستشفى يتم عزله منزليا ويتم إبلاغ الإدارة الصحية بذلك لمتابعته من قبل فرق الإدارة الخاصة بالعزل المنزلي ويتم توفير العلاج اللازم له وفقا لبروتوكول وزارة الصحة علي مدار 14 يوما ، مضيفا أن الفرق الطبية تعمل بكامل طاقاتها لخدمة المرضي ورعايتهم حتي تمام الشفاء.





من جانبه أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة تفقدية متواصلة بمدن بنها وكفر شكر وقليوب والقناطر الخيرية تفقد خلالها 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي والصحة بتكلفة إجمالية تتخطى الـ 3 مليارات جنيه.





جاءت الجولة بهدف متابعة المشروعات التي تجرى على أرض المحافظة لدفع الأعمال والوقوف على نسب التنفيذ وتذليل العقبات لتسليمها وإدخالها الخدمة.