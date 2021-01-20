من ملحمة الأب الروحي .. محمد محمود عبد العزيز يستعيد ذكرياته

نشر الفنان محمد محمود عبدالعزيز صورة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الإجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.





وظهر محمد محمود عبد العزيز فى الصورة وهو يستعيد ذكريات أحد أعماله .





وعلق محمد على الصورة قائلا:" شخصية {نوح} مع خاتم عيلة العطار من ملحمة الأب الروحى، والله واحشنى .. (اسألكم الفاتحه والدعاء لابويا ولكل من رحلوا عنا)".





يذكر أن أحدث أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة".





العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".



