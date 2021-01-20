وزير الشباب والرياضة: إشادة من الصحف العالمية بالتنظيم الرائع لمصر لبطولة العالم لكرة اليد.. وصور تذكارية للفرق المشاركة في الأماكن السياحية والأثرية

الدكتور أشرف صبحي:

صور تذكارية للفرق المشاركة في الأماكن السياحية والأثرية إشادة من الصحف العالمية بالتنظيم الرائع لمصر لبطولة ا لعالم لكرة اليد





عرض الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أثناء اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، مجريات تنظيم النسخة الـ 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال، التي تجرى منافساتها في مصر حاليًا، في 4 صالات مغطاة.





وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للمظهر الحضاري المُشرف الذي ظهر عليه حفل افتتاح البطولة في الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليعكس قدرة مصر على التنظيم الدولي المشرف، مؤكدًا مواصلة العمل حتى انتهاء البطولة على النحو الذي يكلل هذه الجهود بالنجاح.





وعرض الوزير أبرز إشادات الصحف العالمية بالتنظيم الرائع من جانب مصر لحفل إفتتاح بطولة العالم لكرة اليد، والمباريات اللاحقة، رغم الظروف الاستثنائية لجائحة فيروس كورونا، كما أشادوا بالانطلاقة المثالية لمنتخب مصر بالفوز على منتخب تشيلي في الجولة الأولى للبطولة، إلى جانب الحرص على الاطمئنان على صحة جميع لاعبي المنتخبات المشاركة والأجهزة الفنية.





كما تطرق الوزير لاستعراض جانب من مجريات البطولة، والأداء الرجولي لمنتخب مصر الذي أسفر عن التأهل للدور الثاني كثاني المجموعة، كما عرض الإجراءات الطبية والوقائية المتخذة وأعمال التعقيم للصالات وأماكن الإقامة ووسائل التنقل، في ضوء تداعيات فيروس كورونا، لخفض احتمالات ومعدلات الإصابة.



