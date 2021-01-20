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المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي تشيد بموقف الاقتصاد المصري في مواجهة كورونا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:43 م
الاقتصاد المصري
الاقتصاد المصري
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هاني حسين
علق عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على كلمة الرئيس السيسي أمام المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية، قائلًا إن المنظمة تعد إحدى أهم المنظمات الاقتصادية التي تستهدف وضع السياسات الاقتصادية والتنموية لدول العالم، وتنضم إليها دول العالم التي تتبنى سياسات الاقتصاد الحر.

وأضاف عبد المنعم السيد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مصر انضمت إلى المنظمة في عام 2008، والهدف من الانضمام هو حصول مصر على السياسات الاقتصادية الدولية في مجال الاستثمار والتنمية.

وتابع عبد المنعم السيد "خلال الـ 12 عاما الماضية تضاعف حجم الاستثمار في مصر"، مؤكدًا "المنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي اشادت بالاقتصاد المصري في مواجهته لفيروس كورونا".

وأكمل السيد "منظمة التعاون الاقتصادي تعاونت مع مصر في إصلاح النظام الجمركي واجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية".

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة متلفزة للمنظمة العالمية للتعاون الاقتصادي والتنمية بمناسبة الذكري الستين لإنشائها.

وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه مصر للدور البارز الذي تقوم به المنظمة على المستوى الثنائي مع مصر وأيضًا لإسهاماتها في صياغة السياسات الاقتصادية والتنموية علي المستوي الدولى تحقيقًا للشعار الذي توافقت عليه دولها الأعضاء وهو: "سياسات أفضل لحياة أفضل

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