مشاركة عالمية لـ «تشكيليين في الخير والشر» بارتيسيتا جاليري .. صور

شارك 14 فناناً من مختلف الجنسيات العربية والأوروبية في معرض فني جماعي بعنوان "الخير والشر" بجاليري "أرتيسيتا" في حي دبي للتصميم.





حضر افتتاح المعرض القنصل العام للمغرب في دبي عبد الرحيم الرحالي وكانت في استقباله الفنانة التشكيلية لمياء منهل، إلى جانب مجموعة من الفنانين والإعلاميين والمصممين.





وجمع المعرض 35 لوحة لفنانين من دول الإمارات، المغرب، السعودية، العراق، لبنان، سوريا، روسيا، الهند ، الدنمارك وإنجلترا وتختلف مدارسها بين الفن التشكيلي والتجريدي والرمزي.





وكان من ضمن الفنانين المشاركين ريم السباعي ووالدتها دهانا سليم من السعودية ،ندى الهاشمي من العراق ،أليكسندرا كونيل لاكوست بالفن التجريدي من انجلترا ،كافيتا ساشديف من الهند ،السورية علياء الخلفا بالفن الرمزي من كندا ،العراقية لهيب عبود بالفن التحريري من انجلترا ،زاعور اشوغاو بالفن التجريدي من سركاسيا ،تريس فوسكي من السويد ،منال دندن الفن الرمزي من لبنان ، مريم محمد الخنصوري بالفن التجريدي من الامارات والدتها نجلاء محمد بالفن النصف تجريدي من الامارات.





وشاركت ميري مهمدي بالفن الرمزي من كرواتيا ،محمد عصامي "بوب ارت" من المغرب و بيتا بيكالسا بالفن التجريدي من بولندا.





حضر المعرض أكثر من 150 شخصًا ويستمر حتى الرابع والعشرين من الشهر الحالي، من الساعة الحادية عشرة صباحًا حتى الثامنة مساءً.





وكان اللافت خلال حفل الإفتتاح اللمسة الخاصة التي أضافها الفنان التشكيلي والعازف قيس من العراق حيث قدم لوحة بالرسم مباشرة إلى جانب بعض المقطوعات الموسيقية التي أشاعت أجواء المعارض العالمية.





وقدم فريق الرقص شفيق وعبدالله المعروف بمايكل جاكسون العرب رقصة يا سلام يا دبي بأداء مبهر.