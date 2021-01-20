بعد تطويرها بتكلفة 8 ملايين جنيه.. افتتاح 3 أقسام بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان

أناب اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية اليوم الاربعاء، لافتتاح ٣ أقسام مطورة بمستشفى المعمورة للطب النفسي وعلاج الإدمان بعد رفع كفاءتها بتكلفة إجمالية تقدر ب ٨ مليون جنية.





حيث تم تطوير قسم" السيدات ب" والذي يشمل علي 80 سريرًا وكذا قسم الرجال المجاني الذي يشمل 80 سريرًا، وكذا قسم الإدمان بعد إضافة 50 سريرًا له.





وتفقدت نائب المحافظ الأقسام الثلاثة المطورة ( قسم السيدات ب، و قسم الرجال، و قسم الإدمان) التى تمت إعادة افتتاحها بعد تطويرها، كما تفقدت الملاعب والحدائق، و اثنت نائب المحافظ على المجهود الكبير الذي تقوم به إدارة المستشفى لخدمة قطاع عريض من المرضى في هذا التخصص، حيث إن مستشفى المعمورة للطب النفسي لا تخدم أهالي الإسكندرية فحسب بل تخدم محافظات البحيرة وكفر الشيخ و مرسى مطروح.





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وأكدت عازر على أن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وجه جميع الأجهزة التنفيذية المعنية بالمحافظة، بتقديم الدعم اللازم للمستشفيات والأطقم الطبية، وتوفير كل احتياجاتهم، وتذليل كل العقبات التي قد تواجههم. كما أشادت بارتفاع نسبة المتعافين بقسم الإدمان، لافتة إلى أهمية استغلال النماذج المتعافية ليكونوا قدوة لغيرهم و نموذج يحتذى به.





وخلال الافتتاح عرض مدير المستشفى أقسام المستشفى ومراحل تطورها وتاريخ المستشفى منذ إفتتاحها عام ١٩٦٨، مشيرا إلى أن المستشفى تشتمل على ٩٤٨ سريرًا منها ٨٣٩ سريرًا مخصصين للأقسام النفسية و١٨٣ سريرًا مخصصة لقسم الإدمان ، مقامة على مساحة ٥٢ ألف متر ٥٠٪ منها جائن و 5 مباني، قدم الشكر لجميع المشاركين من منظمات المجتمع المدني في تطوير الأقسام، مشيرا إلى أن أقسام السيدات ب و الرجال متوقفين عن العمل منذ ٣ سنوات.





حضر الافتتاح الدكتورة ميرفت السيد وكيل مديرية الشئون الصحية، و الدكتورة منى عبد المقصود امين عام الأمانة العامة للصحة النفسية، الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة الإدمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عثمان ذهدي مدير المستشفى.