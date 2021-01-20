غلق 3 محال وتحرير 5 محاضر وضبط 30 إشغالًا في حملة بحي وسط الإسكندرية

قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسكندرية ، حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى وسط برئاسة اللواء علاء يوسف رئيس الحى وتوجهت الحملة لمتابعة المطاعم والمحال والمقاهي بشارع محرم بك وميدان محطة مصر ، امام سنترال محطة مصر.





وأسفرت الحملة عن غلق 3 من المحال لعدم إلتزامهم بتطبيق الإجراءات الإحترازية وعدم توافر رخصة مزاولة النشاط، وتحرير ٥ محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية ولوجود مخالفات للاشتراطات الصحية.





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وتم تحرير ٣ مخالفات لقانون العمل وعدم توفر بيئة عمل مناسبة، فضلا عن التحفظ على ٣٠ حالة أشغال طريق متنوع، وسحب ٥ عينات لمنتجات غذائية للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي، بالاضافة الي فرض غرامة فورية قدرها ٤٢٠٠ آلاف جنيها علي احد الاتوبيسات الخاصة للترويج لاحد الشركات لعدم توافر رخصة إشغال طريق.





وتم المرور علي المقاهي والمخابز والمطاعم ومحلات الجزارة والأسماك والمحال التجارية.





شارك في الحملة ممثلين للطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية واشغال طريق والازمات والكوارث والرصد البيئي وشركة نهضة مصر.





وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع رؤساء الأحياء بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وتنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات حفاظا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.