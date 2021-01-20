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توك شو

كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي تؤدي اليمين الدستورية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:48 م
حفل تنصيب بايدن
حفل تنصيب بايدن
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محمود محسن
أدت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليمين الدستورية أمامه وذلك في حفل تنصيب الرئيس.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.

وعمل چو بايدن كنائبٍ للرئيس الأمريكي باراك أوباما، بعد أن أنهى مسيرته الطويلة في مجلس الشيوخ كسيناتور، كما أنه عضو في الحزب الديمقراطي الأمريكي.
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