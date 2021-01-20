لعلاج السكر.. تفاصيل حصول دكتور بـ صيدلة الأزهر على 4 براءات اختراع

كشف الدكتور محمد أيمن الذهبي، أستاذ الكيمياء الصيدلية، بكلية الصيدلة للبنين بجامعة الأزهر، عن كواليس حصوله على براءة الاختراع الرابعة له في حياته العلمية والبحثية.





وقال "الذهبي"، لـ"صدى البلد"، إنه تمكن من الحصول على 4 براءات اختراع واحدة منها في أمريكا والأخريات بالاشتراك بين مصر والسعودية.





وأضاف الذهبي، أن البراءة الأولى تم نشرها في 2005 من أمريكا وكانت عن بعض أنواع السرطان، حيث تم تحضير مركبات تصلح لعلاج بعض أنواع السرطان.





وأشار إلى أن البراءات الثلاث الأخرى كانت في مصر والسعودية، وتم نشرها في مايو 2020 ويونيو 2020، وكانت في تطوير مركبات لأدوية تعالج مرض السكر، وحققت فاعلية أكثر من الأدوية التي نستخدمها حاليا، مثل دوائي، فليداجلبين، سيتا جلبتين.





وذكر أن البراءة الرابعة تم نشرها أمس 19 يناير 2021، وكانت عن تطوير دواء السيتاجلبتين، الموجود في السوق المصري والعالمي، وحققت هذه البراءة نتائج أفضل من الأدوية "سيتاجلبتين، فيلداجلبتين"، فتم الحصول على نتائج عالية وأكثر أمانا.





وتابع: في هذه البراءة، تم عمل دراسة سمية "استخدام المركبات على حيوانات لتجربتها بجرعات عالية حتى نعرف ما إذا كان هناك آثار سامة على المدى القصير أم لا، وتبين من النتائج ان المركبات التي قمنا بتحضيرها أكثر أمانا من الأدوية الموجودة في السوق.



