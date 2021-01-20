عميد علوم حلوان: أقترح عمل مقابلات شخصية ضمن شروط تعيين "معيدين الكليات"

طالب أعضاء البرلمان وزير التعليم الدكتور خالد عبد الغفار باعلان معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات والجامعات، حيث إن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين .









وقد صرح الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان ان الشرط الاول لتعيين معيدين الكليات انه يجب ان يكون الاول على دفعته ، وأشار الى انه يجب ان تتم اضافة معايير جديدة بجانب المعايير القديمة .





ونوه ابو الدهب الى انه من ضمن المعايير التى يجب اضافتها ان يتم عمل مقابلات شخصية للطلاب الاوائل لاختبار هل هم صالحين للتعيين كمعيدين و تدريب و التدريس للطلاب ام لا؟ .





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وكان قد طالب الدكتور فريد البياضي، عضو مجلس النواب، وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار، بالإعلان عن معايير اختيار وتعيين المعيدين بالكليات الجامعية، مشيرًا إلى أن هناك حالات عديدة من الطلاب الأوائل ولا يتم تعيينهم ويتم تعيين آخرين، ما يؤكد أن الاختيار يتم وفقًا لأهواء شخصية.





جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة خطة وزارة التعليم العالي ، ومستوى أداء تنفيذ برنامجها في العامين الماضيين.





وانتقد البياضي، عدم تحديد مواعيد مقابلات للمعيدين المتقدمين للعمل في الجامعات الأهلية التي تم إنشاؤها الفترة الأخيرة والإعلان عن استقبال طلبات العمل بها كمعيدين.