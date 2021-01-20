هيدي كرم: التعود يمثل 30% من الإحساس بالحب.. فيديو

قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن عريس الصالونات لا يمثل أى مشكلة، مؤكدة " بالعكس دا لو فى توافق بنا وهو شخص مناسب يبقى حظ حلو".

وأضافت الإعلامية شريهان أبو الحسن، خلال تقديمها برنامج "راجل و2 ستات"، على فضائية " ON E "انه، "يمكن للبنت أن تفكر في الزواج إذا رأت بعض المشاعر أو القبول".

وأشارت الفنانة هيدى كرم من جانبها : "لو واحد بحبه وجالى في مرحلة العشرينات، وبتغاضى عن كل عيوبه، وجالى شخص آخر أخلاقه كويسة ومش بحبه، هختار اللى بحبه، ولو جالى واحد في سنى دلوقتى وبحبه وأخلاقه سيئة لا يمكن أتزوجه، عشان عارفة النتائج، لكن لو جالى شخص مناسب وفيه قبول هفكر أتجوزه".





وتابعت الفنانة هيدى كرم، إن هناك دراسات نفسية كشفت عن أن التعود يمثل 30% من الإحساس بالحب، وما بعد ذلك يحدث بالعشرة الطيبة.



