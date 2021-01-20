مصرع شخص وإصابة 2 في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخران، في مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.





تلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، بوصول بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين عائلتين ووقوع حالة وفاة ومصابين.





وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين لوجود خلافات قديمة.





وأسفر الحادث عن مصرع "بركه. ح. س"، 44 سنة، وإصابة "احمد.ب.ح"، 20 سنة، و"أبوحسيبه.ع.ح"، 40 سنة؛ إثر إطلاق رصاص، فيما تمكنت قوات الشرطة من السيطرة علي المشاجرة.





تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي، وتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.