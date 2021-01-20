ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:16 م
طارق شوقى
طارق شوقى
Advertisements
البهي عمرو
قال الدكتور سامي سليم، عضو مجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم تواجد اليوم بمجلس النواب لتوضيح ما قام به خلال الفترة الماضية، ورد على سؤال لأحد النواب حول قيام الوزارة بالإعلان عن مسابقة للمعلمين فى 2019 ثم إلغائها رغم وجود عجز فى معظم المدارس والقطاعات الخاصة بالتعليم، حيث أكد الوزير أنه بالفعل تم إلغاؤها لعدم توافر الاعتماد المالي.

وأضاف سامي سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن النواب تحدثوا مع الوزير أيضًا عن مشكلات التابلت وعدم توافر شبكات الانترنت فى القري ، وهو ما يؤثر على مستقبل الطلاب.

ولفت إلى أن الوزير رد بأن وزارة الاتصالات توفر الإنترنت فى جميع القري، وهى المعنية بذلك.

وأشار إلى أن الوزير ردّ على زيادة عدد الطلاب فى الفصول بـ المدارس،  وذلك قبل انتشار فيروس كورونا، وعدم وجود مدارس كافية بالقري وأوضح أنه تم الحديث عم كفاءة مستوى التعليم الفنى.

وكشف عن توزيع الوزير 500 فلاشة على النواب لشرح وتصور ما ستقوم به وزارة التربية والتعليم.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة سيكون أكثر نظام عادل.

وأوضح خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن كل طالب سوف يحصل على فرصة عادلة، قائلا: "هذا نظام التعليم في العالم كله، والطالب سوف يأخذ أكثر من فرصة لتحسين درجاته".

وأعلن وزير التربية والتعليم، حذف الأسئلة المقالية من امتحانات الثانوية العامة، العام المقبل، موضحًا أن ذلك جاء بناءً على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى يتم تصحيح الامتحان بشكل إلكتروني كامل.

وأشار إلى أن التوازن في نماذج الامتحانات مضمون من خلال خبراء التقييم.

وأوضح الوزير أنه ستتم مراجعة النتيجة لمدة أسبوع قبل إعلانها للتأكد من تعويض الفوارق بين النماذج ودرجات الصعوبة في الأسئلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: نسعى لعقد امتحانات طلاب الثانوية العامة "المنازل" إلكترونيا .. سنسمح بدخول الاختبار بنسخ ورقية من الكتب المدرسية القديمة

كلام نهائي .. وزير التعليم يحسم مصير الدراسة والامتحانات مع موجة كورونا الثانية

وزير التعليم: سنستكمل الدراسة مهما تطور موقف كورونا ولن نخفف المناهج أو نلغي الامتحانات أو نرفع الغياب.. سنطلق مكتبة دروس إلكترونية أول ديسمبر.. وأخبار جديدة عن رواتب معلمي المدارس الخاصة في يناير

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب أولى ثانوي بشأن "شريحة التابلت"

التعليم: امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستعتمد على الفهم وليس الحفظ

سنة مش عادية.. ماذا سيحدث في منظومة التربية والتعليم في 2021 ؟

ترشيحاتنا

قبيل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يخص دولة عربية بهذا القرار المهم

أول رد برلماني على واقعة «رضيعة الدقهلية».. وقانون يعاقب إهمال الأبوين

لم يلب رغبتها| زوج يعتذر لزوجته بعد الزفاف عن خطأ ارتكبه..شاهد

وزيرة الصحة: تراجع الإصابات بفيروس كورونا

الصحة تعلن تفاصيل انطلاق موقع تسجيل لقاح كورونا

خناقة عنيفة بين إيفانكا ووالدها دونالد ترامب.. لهذا السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام

فستان جذاب.. رنا سماحة تتألق فى إطلالة مع زوجها وأصدقائهما.. شاهد

المهددون بالإصابة بهشاشة العظام .. احترس قد تكون منهم