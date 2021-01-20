وزير التعليم يوزع 500 فلاشة على النواب.. تفاصيل

قال الدكتور سامي سليم، عضو مجلس النواب، إن الدكتور طارق شوقى وزير التعليم تواجد اليوم بمجلس النواب لتوضيح ما قام به خلال الفترة الماضية، ورد على سؤال لأحد النواب حول قيام الوزارة بالإعلان عن مسابقة للمعلمين فى 2019 ثم إلغائها رغم وجود عجز فى معظم المدارس والقطاعات الخاصة بالتعليم، حيث أكد الوزير أنه بالفعل تم إلغاؤها لعدم توافر الاعتماد المالي.





وأضاف سامي سليم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن النواب تحدثوا مع الوزير أيضًا عن مشكلات التابلت وعدم توافر شبكات الانترنت فى القري ، وهو ما يؤثر على مستقبل الطلاب.





ولفت إلى أن الوزير رد بأن وزارة الاتصالات توفر الإنترنت فى جميع القري، و هى المعنية بذلك.





وأشار إلى أن الوزير ردّ على زيادة عدد الطلاب فى الفصول بـ المدارس، وذلك قبل انتشار فيروس كورونا، وعدم وجود مدارس كافية بالقري وأوضح أنه تم الحديث عم كفاءة مستوى التعليم الفنى.





وكشف عن توزيع الوزير 500 فلاشة على النواب لشرح وتصور ما ستقوم به وزارة التربية والتعليم.



