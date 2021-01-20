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برلمان

إنشاء صندوق خاص لنفقة الزوجة.. مقترح برلماني بشأن قانون الأحوال الشخصية

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:27 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
طالبت النائب هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد أن ظل حبيس الأدراج لسنوات طويلة، مشيرةً إلى أن هناك مواد عديدة تحتاج إلى تغيير من بينها ترتيب حضانة الأب ونفقة المرأة المطلقة.

واقترحت "أبو السعد"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنشاء صندوق لدعم المرأة المطلقة، تؤخذ منه النفقة، دون أن يرتبط هذا الأمر بالزوج، على أن يؤدي الزوج النفقة للبنوك المقرر لها تمويل الصندوق، وتكون ديونًا عليه حال عدم تسديدها.

كما طالبت عضو مجلس النواب في اقتراحها، بإلغاء بيت الطاعة، والذي ترى فيه النائبة أنه ضد حقوق الإنسان، لأنه فيه إجبار للمرأة على العيش مع شخص لا ترغب في المعيشة معه، مضيفةً أن هذا الإجبار للزوجة يجعل من الصعب استقامة الحياة الأسرية معه.

وأشارت النائبة إلى ضرورة تعديل ترتيب حضانة الأب، لتكون في المرتبة الثانية بعد الأم، وليس الـ 16، لأن ذلك ليس في مصلحة الابن أو الأب، متابعة: لكن لابد من وضع أمر تقديري للقاضي، بحيث إذا تراءى له أن الأب لا يصلح للولاية، يتم تجريده منها.

وأكدت ضرورة إدخال الاستضافة للأب أو الأم، ضمن التعديلات، مطالبة أن يكون هناك بالتزامن مع هذا التعديل، عقوبات رادعة وتأمين حال احتجاز الأب للإبن، أثناء الاستضافة، والذي تتخوف كثير من السيدات منه. 

وأشارت أبو السعد إلى أن كثير من السيدات يوجهن اتهامات لها بأنها ضد المرأة، وهذا أمر غصر صحيح على الإطلاق، فهي دائمًا ما تدافع عن المرأة، لكن في نفس الوقت هي تغلب مصلحة الطفل، حتى ينشأ تنشئة سليمة.

ووافق مجلس الوزراء بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافى الملاحظات التى أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.

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