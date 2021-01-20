ناشطة سويدية تشمت في دونالد ترامب عبر تويتر .. اعرف القصة

شمتت الناشطة السويدية، غريتا ثونبرج، صاحبة الـ 18 عامًا في الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، أثناء مغادرته البيت الأبيض بينما يستعد جو بايدن ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة في حفل التنصيب في العاصمة واشنطن .





وشاركت « ثونبرج» صورة الرئيس دونالد ترامب وهو يستقل الطائرة الهليكوبتر في طريقه إلى فلوريدا عبر موقع «تويتر» معلقةً عليها: « رجل عجوز سعيد للغاية يتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع، من الرائع رؤيته كذلك».





ترجع بداية القصة إلى سخرية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من غريتا ثونبرج خلال خطاب حماسي ألقاته أمام قادة العالم في قمة الأمم المتحدة للعمل المناخي في نيويورك، 23 سبتمبر 2019، حيث وصف الناشطة بأنها « فتاة صغيرة سعيدة بمظهرها».





وردت غريتا ثونبرج البالغة من العمر 16 عامًا وقتها على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قائلةً: « سرقت أحلامي وطفولتي بكلماتك الفارغة رغم أن جميع الأجيال القادمة تتطلع إليك، وإذا اخترت أن تخذلنا؛ فإننا لن نسامحك أبدًا، و لن ندعك تفلت من هذا خاصة في المكان الذي نرسم فيه خططنا».





وعلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدها على الناشطة السويدية عبر«تويتر» قائلًا: « تبدو كفتاة سعيدة للغاية تتطلع إلى مستقبل مشرق ورائع، جميل جدا أن نرى هذا».





لم تكن هذه المرة الأولى التي يهاجم فيها كلا الطرفين بعضهما البعض عام 2019، حيث سخر الرئيس الأمريكي من الناشطة الصغيرة عندما اختارتها مجلة التايم شخصية العام، حيث وصف ترامب خيار الصحيفة بأنه «سخيف للغاية» وناشد ثونبرج أن «تهدأ».





كتب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب في تغريدة على توتير وقتها قائًا: «يجب أن تعمل غريتا على حل مشكلة إدارة الغضب ، ثم تذهب إلى فيلم قديم جيد مع صديق».





جدير بالذكر أنه عرف عن غريتا ثونبرج انتقادها ومهاجمتها الصريحة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، ومن ذلك انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ.







