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محافظات

بأطوال تصل إلى 63 كم.. محافظ بني سويف يتابع إجراءات تنفيذ خطة الرصف للعام المالي الحالي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:26 م
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، مع اللواء جمال مسعود السكرتير العام، الموقف التنفيذي لنشاط الرصف للعام المالي الحالي  والإجراءات المنفذة للدفع بالخطة الاستثمارية التي تم توفير اعتماداتها عن طريق وزارة التخطيط، وتبلغ 114 مليون جنيه لرصف وإعادة رصف 68 طريق وشارع بأطوال تصل إلى 63 كم تشمل كافة مراكز ومدن المحافظة . 

وأكد المحافظ، على ضرورة الانتهاء من الخطة فى التوقيتات المحددة مسبقا، ومطالبا بتحديد أي معوقات قد تطرأ على التنفيذ لسرعة توفير الحلول والبدائل، مشيرا إلى ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عال يسمح باستيعاب حجم السيارات المارة عليها، وتسيير حركة المرور، مشيرًا إلى تكليفات القيادة السياسية للحكومة بأهمية تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الطرق والشوارع ضمن تحسين مستوى الخدمات التي يتعامل معها المواطن بشكل يومي وأساسي. 

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من جانبه أشار السكرتير العام إلى أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع مسئولي القطاعات والمرافق المعنية (شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والتليفونات ورؤساء الوحدات المحلية)، وفي حضور المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، وعزة على خالد مدير عام التخطيط والمتابعة، حيث تم بحث الإجراءات التنسيقية بين المسئولين المعنيين لإقرار خطة الرصف  للعام الحالي ، وذلك ضمن خطة وجدولي زمني متفق عليه توفيرًا للجهد والوقت . 

وأشار السكرتير العام إلى أنه "بحسب التقرير الذي عرضه المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق بشأن الموقف التنفيذي تم طرح أعمال الخطة من خلال عمليتين، بحيث تشمل الأولى مراكز الفشن وببا وسمسطا والأعمال المشتركة بينها وبين المراكز المجاورة، فيما تشمل العملية الثانية مراكز :بنى سويف، ببا وناصر والأعمال المشتركة مع المراكز الأخرى المجاورة لها ،وجارى حاليا إسناد العمليات للجهات المنفذة.
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