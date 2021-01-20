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أحمد موسى: تنصيب بايدن بدون حضور شعبي لأول مرة في التاريخ الأمريكي.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:36 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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محمد القاضي
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لأول مرة في تاريخ أمريكا لم يحضر الشعب الأمريكي مراسم تنصيب الرئيس الأمريكى الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «دائما يكون يوم تنصيب الرئيس الجديد احتفاليًا ويحضر غالبية الشعب».

وأكد الإعلامي أحمد موسى «النهاردة بنشوف أقل عدد يحضر مراسم التنصيب في تاريخ أمريكا»، متابعا «ألف واحد بس اللي حضروا وكلهم رؤساء سابقين ومسئولين كبار في أمريكا».

وأوضح الإعلامي أحمد موسى «دائما يوم التنصيب يكون الشعب الأمريكي موجودا لمشاركة الرئيس الاحتفالات»، لافتا إلى أنه «لأسباب أمنية لم يحضر أحد مراسم التنصيب.. وواشنطن تحت التواجد الأمني اليوم».

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