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تعليم

دور الفضائيات المصرية في مواجهة القنوات المعادية.. رسالة ماجستير في جامعة المنصورة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:42 م
الباحثة إلهام صلاح
الباحثة إلهام صلاح
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محمود زيدان
تشهد كلية الآداب جامعة المنصورة، غدًا الخميس، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة الإعلامية إلهام صلاح عبد المولى، في تمام الثالثة عصرًا بإحدى قاعات الكلية.

وتُعقد المناقشة العلمية في ضوء الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، طبقًا لتوجيهات الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية.

وجاءت رسالة الباحثة تحت عنوان "دور الفضائيات المصرية الحكومية والخاصة في مواجهة القنوات التليفزيونية المعادية وتصحيح المعلومات المغلوطة لدى الجمهور.. دراسة تطبيقية".

وتضم لجنة الحُكم والمناقشة، كلًا من، الدكتورة أسماء الجيوشي مختار، أستاذ الإذاعة والتليفزيون المساعد بكلية الآداب جامعة المنصورة، "مشرفًا ورئيسًا"، والدكتورتامر الشرباصي الراجحي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بمعهد الخدمة الاجتماعية بالمنصورة، "مناقشًا وعضوًا"، والدكتور وليد العشري إبراهيم علي، أستاذ الإعلام المساعد بقسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية جامعة طنطا، "مناقشًا وعضوًا".

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