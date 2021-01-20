ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:52 م
تنصيب بايدن
تنصيب بايدن
Advertisements
محمود محسن
انتهت مراسم حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والذي تمت اقامته اليوم من أمام الكونجرس.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بايدن يغرد عقب لحظات من مغادرة ترامب واشنطن.. ماذا قال؟

حفل تنصيب بايدن.. أول احتفال مشمس منذ 3 عقود.. تفاصيل

صديقي الرئيس.. أوباما يوجه كلمة لـ بايدن قبل حفل التنصيب

بايدن وكامالا هاريس يصلان الكونجرس لتأدية اليمين .. فيديو

حليف ترامب.. زعيم الجمهوريين يصل إلى الكونجرس لمؤازرة بايدن

بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

ترشيحاتنا

أول تعليق من جيرالدو بعد فسخ عقده مع الأهلي

أول رد برلماني على واقعة «رضيعة الدقهلية».. وقانون يعاقب إهمال الأبوين

محلل سياسي: ترامب كان محميًا من شعبه وبايدن خائف

حكم مسح الأذن في الوضوء وطريقتها الصحيحة

تحويل 200 ألف دولار.. الأهلي يرسل البطاقة الدولية لـ بادجي لنادي أنقرة

تجديد حبس الجنزوري و2 آخرين 45 يوما في واقعة فيرمونت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام