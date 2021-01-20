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فن

أحمد الفيشاوي يطرح أغنية نمبر 2 خلال أيام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:55 م
صدى البلد
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شروق إبراهيم

يعتزم الفنان أحمد الفيشاوي طرح أغنية "نمبر 2"، التي انتهى من تصويرها كفيديو كليب اليوم الأربعاء، خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتوقع بث الأغنية أولا عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، قبل عرضها بالفضائيات.


وفي وقت سابق اليوم، أعلن الفيشاوي الانتهاء من تصوير فيديو كليب الأغنية، ونشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه بموقع "إنستجرام" وكتب عليها: "خلصنا تصوير نمبر 2".


وشارك في التصوير مغني المهرجانات حمو  ونشر  عددا من الصور تجمعه بالفيشاوي فمن كواليس تصوير الكليب، وعلق: "قريبا".


ويتوقع أن تتسبب الأغنية في أزمة مع الفنان محمد رمضان، حيث ظهر أحمد الفيشاوي، على اللافتة الدعائية للأغنية بشكل "كاريكاتير" داخل حلبة ملاكمة، يصارع فيها الفنان محمد رمضان، الذي ظهر برسم كاريكاتيري أيضا.


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