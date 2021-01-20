شاهد .. عائلة ترامب تبكي قبل الرحيل من واشنطن

عرضت قناة العربية فيديو يوضح عدم قدرة أفراد عائلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب على حبس دموعهم وهم يشاهدون والدهم يلقي آخر خطاب له كرئيس لـ الولايات المتحدة قبيل مغادرته واشنطن إلى فلوريدا.





وأظهر الفيديو لقطات لعائلة الرئيس ترامب وقد بدا عليهم الحزن الشديد بسبب انتهاء فترة حكم الرئيس ترامب للولايات المتحدة الامريكية، منوها إلى ان ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.



