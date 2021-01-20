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توك شو

شاهد .. عائلة ترامب تبكي قبل الرحيل من واشنطن

الأربعاء 20/يناير/2021 - 07:56 م
تأثر عائلة ترامب
تأثر عائلة ترامب أثناء مغادرة البيت الأبيض
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يوضح عدم قدرة أفراد عائلة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته ترامب على حبس دموعهم وهم يشاهدون والدهم يلقي آخر خطاب له كرئيس لـ الولايات المتحدة قبيل مغادرته واشنطن إلى فلوريدا.

وأظهر الفيديو لقطات لعائلة الرئيس ترامب وقد بدا عليهم الحزن الشديد بسبب انتهاء فترة حكم الرئيس ترامب للولايات المتحدة الامريكية، منوها إلى ان ترامب هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المؤكد  أن هذه آخر رحلة للرئيس السابق ترامب بصفته الرئيس الـ45 للولايات المتحدة ثم تم إدخال الحقيبة إلى الطائرة رقم واحد التي توجه ترامب على متنها قبل قليل من قاعدة أندروز الجوية إلى منزله في ولاية فلوريدا.
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