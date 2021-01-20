مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة: نطالب بتعزيز التعاون الجاد لمكافحة الإرهاب

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور بشار الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن ان القرار 1373 لم يسهم في تعزيز التعاون الدولي المنسق لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومكافحة الفكر المتطرف والتعاليم المشوهة المغلوطة التي تروج له.





وأوضح الجعفري أن سوريا تجدد المطالبة بتعزيز التعاون الدولي الجاد تحت مظلة الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب واستئصاله ودعم جهودها لمكافحة تنظيمي (داعش) و(جبهة النصرة) وما يرتبط بهما من كيانات وجماعات إرهابية.





وكان الدكتور بشار الجعفري قد أشار الي ان بلاده تعول على الدعم القيم لمجموعة الـ77 والصين من أجل وضع حد لسرقة مواردها الطبيعية وللاحتلال الأجنبي لأراضيها.





وقال الجعفري في كلمة له خلال أول اجتماع على مستوى السفراء برئاسة جمهورية غينيا لمجموعة الـ 77 والصين لعام 2021 : إن التحديات التي تواجه عالمنا اليوم هائلة ففي فترة وجيزة فقط تسببت جائحة كوفيد19 في تعطيل الجهود المبذولة لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 حيث كشف الوباء عن هشاشة عالمنا وأظهر مدى ترابطنا جميعًا.





واضاف الجعفري : أن التعاون متعدد الأطراف هو دائمًا أفضل طريقة للتغلب على جميع التحديات العالمية موضحًا أنه لسوء الحظ لا تزال بعض الحكومات تختار طريق الأحادية بما في ذلك فرض التدابير القسرية أحادية الجانب غير القانونية فيما نحن بحاجة إلى التضامن والتعاون والعمل الجماعي من أجل تنفيذ أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة بعيدًا عن الأحادية والتسييس و أنه ومنذ تأسيس المجموعة كان التضامن بين أعضائها دائمًا هو المفتاح لنجاحها حيث سمح للدول بالدفاع عن مصالحها لذلك يجب علينا الحفاظ عليها بكل الوسائل.





واختتم الدكتور الجعفري كلمته مشددا على أهمية القرار السنوي للمجموعة المعنون بـ السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية.



