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تعليم

خبير تربوي: تطوير المناهج الدراسية يساعد على توفير فرص عمل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:12 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالي تعمل دائمًا وأبدًا الي تطوير العملية التعليمية قائلاً "عند ظهور فيروس كورونا نجحت في  تحويل التعليم التقليدي الي عن بعد دون معوقات " لذلك تلجأ الي تطوير المناهج والبنية التحتية للجامعات .

وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لـ"صدى البلد" أنه يتم الآن تطوير للمناهج الدراسية بما يُحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي  لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

وأكد الدكتور تامر شوقي أن أغلب الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبله دون لفت النظر إلي أي شيء آخر والبعد الشائعات .

وأشار الخبير التربوي إلى أن فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وكانت غير عادلة ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة موضحا أنه يوجد حلول أيضا لتخطي هذه المرحلة وهي الامتحانات الالكترونية ويمكن التقييم من خلالها منوها ان بعض الكليات تجري امتحاناتها الكترونيا ولكن بعد الكليات ذات الكثافة العددية تحتاج الي بنية تحتية قوية .
 
تعمل على توفير بدائل في الوسائل والأساليب التعليمية لمواجهة أي معوقات تقف أمام سير المنظومة التعليمية خاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المفاجئ خلال العام الماضي. 
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