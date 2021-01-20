سميحة أيوب: مسلسل «الطاووس» يتناول قضايا هادفة ويحذر من مخاطر السوشيال ميديا

قالت سيدة المسرح العربي النجمة سميحة أيوب ، إنها ستبدأ تصوير مشاهدها في مسلسل "الطاووس" الأسبوع المقبل، والذي تخوض به سباق دراما رمضان المقبل 2021،لافتة إلى أن أحداثه تدور في إطار مليء بالتشويق والإثارة ويتناول قضايا اجتماعية هادفة.





وأضافت النجمة سميحة أيوب -في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط- أن أهم ما يميز الدراما التليفزيونية حاليا أنها تتناول الموضوعات الاجتماعية الهادفة التي تجذب الأسرة إلى شاشة التليفزيون بعد اختفاء تلك النوعية من المسلسلات لسنوات طويلة سيطرت خلالها أعمال غير هادفة تتناول ظواهر سلبية مثل العنف دون التركيز على المحتوى.. معربة عن سعادتها بالانضمام إلى أسرة العمل والتعاون مع الفنان جمال سليمان والمخرج رؤوف عبد العزيز.





وأوضحت أن مسلسل "الطاووس" يلقي الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية الهادفة ويؤكد على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية للمتلقي، كما يحذر العمل من مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" والتي تسبب العديد من المشكلات لمختلف الأسر،حيث تشكل في بعض الأحيان تهديدا لبعض أفراد المجتمع وخاصة فئة الشباب.





وأشارت سيدة المسرح العربي إلى أن المجتمع يتأثر بما يقدمه الفن من موضوعات مختلفة تسهم في تغيير العديد من السلوكيات، وأن الدراما الاجتماعية الهادفة تسهم في نشر الإيجابيات داخل الأسرة والمجتمع،ومن ثم ينبغي التركيز عليها للنهوض بالمجتمع والارتقاء بالذوق العام،لافتة إلى أنها لم تترد في قبول المشاركة في المسلسل لحرصها على تقديم موضوعات تهم المجتمع والإنسان.





ولفتت إلى أن مسلسل "الطاووس" سيناريو وحوار كريم الدليل وأشرف على الكاتبة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز،وبطولة جمال سليمان،وسهر الصايغ، وأشرف مصيلحي، أحمد فؤاد سليم، مها نصار، فرح الزاهد.





ولفتت النجمة سميحة أيوب إلى أنها تستعد حاليا لتقديم مسرحية "مورستان" على المسرح القومى خلال الفترة المقبلة، والمأخوذة عن مسرحية "بير السلم" للكاتب الكبير الراحل سعد الدين وهبة على إعجاب الجمهور.





وقالت "أيوب" إن فكرة مسرحية "مورستان" تختلف تمامًا عن مسرحية "بير السلم"، وعلى الرغم من أن أسماء الشخصيات في العملين كما هي إلا أن الموقف والنص مختلف تمامًا في مسرحية "مورستان"، معربة عن سعادتها بالتعاون مع المخرج سمير العصفوري الذي تحمس للعودة للمسرح مرة أخرى بترحيبها بالتعاون معه في تقديم مسرحية "مورستان".





وأضافت أن مسرحية "بير السلم" كتبها سعد الدين وهبة، وتدور حول عائلة الشبراوى، ذلك الرجل الغني صاحب الثروة، الذي أصيب بشلل بشكل مفاجئ ألزمه الفراش، ويستولي نجله على ثروته وتستمر أحداث المسرحية في صراع حول التركة بين الأشقاء ليصبح الصراع كما تقدمه المسرحية، صراعا فلسفيا، بين الوهم والحقيقة وبين الواقع والحلم ، ولكن المخرج سمير العصفوري يقدم المسرحية برؤية جديدة.