جاجوار E PACE صاحبة القدرات المتعددة.. سعرها في السوق الخليجي | صور

تمكنت شركة جاجوار البريطانية، من احتلال مكانة فريدة داخل أسواق السيارات العالمية، خاصةً في السوق الخليجي للسيارات والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، ومن بين العديد من النماذج المقدمة، تأتي النسخة الأنيقة JAGUAR E PACE التي تنتمي إلى فئة الكروس أوفر الصغيرة.





زودت JAGUAR E PACE بعدة خيارات من محركات البنزين، جميعها تتكون من أربعة أسطوانات، وسعة 2000 سي سي، ويستطيع المحرك الأول أن يولد طاقة قدرها 200 حصان، وعزم دوران 320 نيوتن/ متر، يمكنه التسارع من النقطة 0 حتى يصل إلى سرعة 100 كم في غضون 8.2 ثانية.

بينما ينتج المحرك الثاني قوة 249 حصان، و365 نيوتن/ متر من عزم الدوران، و بفضل هذه القوة تستطيع السيارة أن تنطلق من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 7.1 ثانية.





و تأتي قدرات المحرك الثالث بقوة 300 حصان و400 نيوتن/ متر من عزم الدوران، والتي تمنحه أفضلية التسارع من وضع الاستعداد حتى سرعة 100 كم، و ذلك في خلال 6.5 ثانية فقط.





حصلت أيضًا JAGUAR E PACE على محركين ديزل، من 4 أسطوانات وسعة 2 لتر، المحرك الأول ينتج قوة قدرها 150 حصان و380 نيوتن/ متر من عزم الدوران، و الاخر بقوة 180 حصان و430 نيوتن/ متر من عزم الدوران.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة JAGUAR E PACE داخل المملكة العربية السعودية، بداية من 185 ألف ريال سعودي، أي ما يعادل 49 ألف دولار.



