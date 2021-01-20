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الأوقاف تعلن أسماء مستحقي المقابلة الشفوية في مسابقة التفتيش العام

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:14 م
الأوقاف
الأوقاف
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محمد صبري عبد الرحيم
أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء من لهم حق المقابلة الشفوية للمتقدمين لمسابقة التفتيش العام "إدارى وأوقاف ومحاسبة – مالي"، وذلك يوم الثلاثاء المقبل، فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر مكتب مساعد الوزير لشئون الامتحانات والتدريب بالديوان العام.

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إن المتقدمين فى التفتيش العام "إدارى وأوقاف ومحاسبة" هم:

هيئة الأوقاف بأسيوط

أحمد مهران محمد مهران

الدقهلية

إيمان محمود أبو النجا المنياوي

القليوبية

أحمد شربينى سالم محمد

الديوان العام

نجوى سعد جبر حسن

القليوبية

أيمن السيد عبد السلام محمد السيد

 

ثانيًا : أسماء المتقدمين فى التفتيش العام ( مالي) :

الشرقية

إبراهيم فهمى إبراهيم محمود

سوهاج

جمال عزوز محمد ين عزوز

سوهاج

محمد عبد الكريم عبد الصادق عبد الرحيم

كما نشرت وزارة الأوقاف، أسماء الناجحين فى اختبار المكون الشرعى للدفعة الثانية من الدورة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم ( 59) من أئمة وواعظات الأوقاف.

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