استئناف الحركة الملاحية.. ميناء جدة السعودي يعود للعمل

عادت الحركة الملاحية من جديد في ميناء جدة الإسلامي، بعد انخفاض سرعة الرياح وذلك بحسب ما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة.





وكانت الإمارة أعلنت قبل ساعات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح.





وكانت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم، أعلنت عن أطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي خلال عام 2021.





ويربط خط الشحن الملاحي الجديد شمالًا من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مرورًا بشمال أفريقيا بحسب وكالة الأنباء السعودية واس





كما يغطي موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في أسبانيا.





ويعد استكمالًا للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية ممثلة بشركة "هاباغ لويد" وشركة "سي ام ايه سي جي ام" وشركة "كوسكو" وشركة "ون" كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.





وسيوفر الخط الجديد" IO3 "خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة ما يقارب 48 سفينة سنويًا، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.



