ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

استئناف الحركة الملاحية.. ميناء جدة السعودي يعود للعمل

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:17 م
ميناء جدة الإسلامي
ميناء جدة الإسلامي
Advertisements
محمود نوفل
عادت الحركة الملاحية  من جديد في ميناء جدة الإسلامي، بعد انخفاض سرعة الرياح وذلك بحسب ما أعلنت عنه إمارة منطقة مكة المكرمة. 

وكانت الإمارة أعلنت قبل ساعات، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عن توقف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب زيادة سرعة الرياح.

وكانت  الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" اليوم،  أعلنت عن أطلاق أول خط شحن ملاحي جديد لميناء جدة الإسلامي خلال عام 2021.

ويربط خط الشحن الملاحي الجديد شمالًا من أوروبا والبحر المتوسط وإلى الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية مرورًا بشمال أفريقيا بحسب وكالة الأنباء السعودية واس  

كما يغطي موانئ مهمة منها ميناء طنجة في المغرب وميناء الجزيرة في أسبانيا.

ويعد استكمالًا للشراكات الاستراتيجية مع الخطوط الملاحية ممثلة بشركة "هاباغ لويد" وشركة "سي ام ايه سي جي ام" وشركة "كوسكو" وشركة "ون" كبرى شركات الشحن البحري الرائدة في العالم.

وسيوفر الخط الجديد" IO3 "خدمة ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ المحيط الهندي وموانئ شمال أوروبا، وتتكون الخدمة من 7 سفن، بطاقة استيعابية تعادل 8500 حاوية قياسية لكل سفينة ما يقارب 48 سفينة سنويًا، وذلك لزيادة سعة الشحن عن سابقها.

وتأتي هذه الخطوة النوعية استمرارًا للمبادرات التي أطلقتها موانئ ضمن مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، وبمتابعة من معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ لزيادة قوة ربط موانئ المملكة مع الموانئ العالمية وجذب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 نحو ترسيخ موقع المملكة على الصعيدين الاستثماري واللوجيستي.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الموانئ السعودية تحقق نموا في أعداد الحاويات المناولة خلال أكتوبر

بسبب حالة الطقس اليوم.. غلق ميناء شرم الشيخ

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحري

بسبب حالة الطقس اليوم.. إغلاق موانئ السويس أمام الملاحة

بعد تعرضه لهجمة إرهابية| 7 مزايا حولت ميناء جدة السعودى لـ مركز تجارى عالمي

تماشيا مع رؤية المملكة 2030.. كيف تصدرت السعودية قائمة الموانيء العالمية؟

ترشيحاتنا

ترامب يصدر قرارا عاجلا قبل دقائق من تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

شاهد .. عائلة ترامب تبكي قبل الرحيل من واشنطن

لعلاج السكر.. تفاصيل حصول دكتور بـ صيدلة الأزهر على 4 براءات اختراع

إصابة أحمد الأحمر في مواجهة الاتحاد الروسي

ادعولي.. تعليق جديد لـ عمرو وردة على أزمة اتهامه بالتحرش| فيديو

أحمد الأحمر رجل مباراة مصر والاتحاد الروسي في مونديال اليد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام