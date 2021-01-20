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توك شو

محلل سياسي: ترامب كان محميًا من شعبه وبايدن خائف

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:26 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن خائف من شعبه، ولذلك تم إغلاق واشنطن تماما؛ بسبب حالة الرعب تلك، معلقًا: "ترامب كان محميًا من شعبه، بينما بايدن خائف منهم".

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أنه تم تغيير عدد من الحرس للرئيس؛ وذلك لتخوفهم من أن يكون هناك أحد بينهم تابع لـ ترامب.

وأشار إلى أن تقارير أمنية أكدت أن عناصر خارجية هي من مولت افتعال المشكلات فى أمريكا خلال الفترة الماضية، وأن هناك اشارات إلى أن إيران متورطة فى اقتحام الكونجرس.

وأوضح أن أعمال الشغب والعنف فى أمريكا كانت منظمة و هناك من يقف وراءها، و أن من قاموا بأعمال الشغب نفذوا خطة لوضع الفوضى.

وكشف أنه " كان هناك أحد أصحاب المحلات بأمريكا يطالب منفذي العمليات الإجرامية، بالتوقف عن حرق محله، ولكنهم أشعلوا النار في محله أمامه".

ونوه بأن جو بايدن لا يواجه الحركات الإرهابية فى أمريكا، ولا يملك إلغاء قرارات العفو التى أصدرها ترامب.
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