رئيس جامعة عين شمس: فرع جديد بتنزانيا.. افتتاح كليتين جديدتين نهاية العام الجاري.. وخبير تربوي: تطوير المناهج الدراسية يساعد على توفير فرص عمل

_ خبير تربوي: تطوير المناهج الدراسية يساعد على توفير فرص عمل

_ رئيس عين شمس: فرع جديد للجامعة بتنزانيا

_ آداب عين شمس تطلق دورة اللغة العربية وآدابها لأئمة وواعظات الأوقاف







شهدت جامعة عين شمس نشاطًا مكثفًا علي كافة المستويات خلال العام الجامعي 2019-2020 في ظل جائحة كورونا، تحت قيادة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة، وتسعى الجامعة إلى التميز بين الجامعات المصرية والدولية والعالمية ومع بداية 2021 تسعي جامعة عين شمس لانشاء فرع جديد بدولة افريقية "تنزانيا".





وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أنه تم تشكيل لجنة لمتابعة إنشاء الفرع بدولة تنزانيا وتم الاتفاق على البدء بثلاث كليات وهي "الطب والهندسة والزراعة والثروة السمكية" وتم عرض الأمر على المجلس الأعلى للجامعات ويأتي ذلك في اطار تنمية دول حوض النيل.





وأضاف رئيس جامعة عين شمس خلال تصريحاته لـ"صدي البلد"، إن الفكرة طرحتها الشركة الوطنية للثروة السمكية التي لديها بعض المشروعات في تنزانيا.





وأشار الدكتور محمود المتيني إلى أنه تم الحصول على كافة الموافقات المطلوبة، منوها بأن اللجنة تبحث حاليا مساحة الأرض التي ستقام عليها الجامعة، والرسومات اللازمة لها.





وأوضح الدكتور المتيني، انه تم الاستقرار على أن يكون فرع جامعة عين شمس في مدينة دار السلام، باعتبارها الأكثر كثافة سكانية مشيرا إلي تدشين قسم للغة السواحلية عبر كلية الألسن، وهي اللغة الأم في تنزانيا، وقسما آخر للغة الإنجليزية، لتكون جاذبة للطلاب.





وتابع رئيس جامعة عين شمس أنه سيتم افتتاح كليتين جديدتين بالجامعة نهاية العام الجاري وهما "الطب البيطري والشؤون والسياسات الدولية".





كما انطلقت فعاليات الدورة التدريبية التي تنظمها جامعة عين شمس، ممثلة في كلية الآداب بعنوان: " اللغة العربية وآدابها " بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور مصطفىى مرتضى عميد كلية الآداب ، وتنفيذ الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





وتتناول المحاضرات على مدار 4 أيام عدد من الموضوعات منها: اللغة العربية وقواعد النحو العربي وأسس البلاغة العربية ومستحدثاتها وكذلك الأخطاء اللغوية الشائعة في القراءة والكتابة.





وأكد د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، خلال افتتاح فعاليات الدورة التدريبية على أن إقامة هذه الدورة يأتي في إطار تفعيل إحدى بنود البروتوكول المبرم يوم الأربعاء 13 يناير 2021 بين جامعة عين شمس ووزارة الأوقاف في إطار الدور الذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة من خلال عقد البروتوكولات والعمل على تنفيذها، تحقيقًا للتعاون العلمي والثقافي بين الجامعة ومختلف مؤسسات الدولة من أجل رفعة الوطن والنهوض به .





فيما أكد الدكتورمحمود الفخراني مساعد وزيرالأوقاف على سعادته بحفاوة الاستقبال والاستضافة من جانب مسئولي كلية الآداب حيث عكفوا على تقديم جميع التسهيلات وأعدوا ترتيبا محكما لفعاليات الدورة، وأكد على أهمية هذه الدورة التدريبية في رفع كفاءة الأئمة والواعظات إيمانًا بما يؤدونه من رسالة سامية، حيث أن اللغة العربية هي أداة التواصل بين الإمام والمأمومين وأن لسان الأمة وهم الدعاة والأئمة والواعظات لابد أن يتميزوا بسلامة اللغة واستقامة الفكر فهم" كالنحلة تأخذ من كل ثمرة ثم تؤتى عسلها" لذا لم يجدوا أعظم من كلية الآداب جامعة عين شمس ليستقوا منها هذا العلم .





من جهته ، أكد الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس، أن عقد هذه الدورة التدريبية ياتي في إطار صميم دور جامعة عين شمس ممثلة في كلية الآداب، وخاصة قسم اللغة العربية في تقديم أصول الثقافة وقواعد اللغة العربية الأصيلة للدارسين .





وأعرب مرتضى، عن أمله في استمرار أواصر الصداقة بين بيت الخبرة في اللغة العربية وبيت الخبرة في الدعوة والدين متمثل في وزارة الأوقاف ، كما حث الأئمة والمحاضرين على ضرورة أن تشمل المحاضرات على الحوار المثمر بديلًا عن الطرق التقليدية في التلقين .





فيما أكدت الدكتورة رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أن الدورة التدريبية تقام بدءأ من اليوم وعلى مدار 4 أيام بواقع 30 ساعة ويستفيد منها حوالي 50 إمام وواعظة بالإضافة إلى عمل تقييم بعد كل محاضرة ويتم تسليم الشهادات وتكريم القائمين على الدورة يوم الأحد القادم في الحفل الختامي للدورة التدريبية .





كما أكدت " الديدي " على مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات للدارسين والمحاضرين.





ويحاضر فيها نخبة من أساتذة قسم اللغة العربية على رأسهم الدكتورة منال محرم رئيسة القسم ، والدكتورة هدى عطية أستاذة البلاغة، والدكتور أحمد عبد الحميد والدكتورة فاطمة عبد التواب .





وفي سياق آخر قال الدكتور "تامر شوقي" الخبير التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، إن وزارة التعليم العالي تعمل دائما وابدا الي تطوير العملية التعليمية قائلا "عند ظهور فيروس كورونا نجحت في تحويل التعليم التقليدي الي عن بعد دون معوقات " لذلك تلجأ الي تطوير المناهج والبنية التحتية للجامعات .

وأضاف الدكتور تامر خلال تصريحاته لصدي البلد انه يتم الان تطوير للمناهج الدراسية بما يحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي لمواكبة ما يتطلبه سوق العمل.

وأكد الدكتور تامر شوقي ان اغلب الجامعات المصرية انتهت من رفع المحاضرات بشكل كامل سواء بالشكل التقليدي أو عن بعد ويمكن للطلاب مراجعة المناهج خلال الفترة المقبلة والتركيز في مستقبله دون لفت النظر الي اي شئ اخر والبعد الشائعات .

وأشار الخبير التربوي إلي أن فكرة الأبحاث للطلاب مثل العام الماضي مرفوضة تربويا وكانت غير عادلة ولكن كان حلا جيدا لتخطي هذه المرحلة موضحا أنه يوجد حلول أيضا لتخطي هذه المرحلة وهي الامتحانات الالكترونية ويمكن التقييم من خلالها منوها أن بعض الكليات تجري امتحانتها الكترونيا ولكن بعد الكليات ذات الكثافة العدادية تحتاج الي بنية تحتية قوية .

تعمل على توفير بدائل في الوسائل والأساليب التعليمية لمواجهة أي معوقات تقف أمام سير المنظومة التعليمية خاصة بعد انتشار عدوى فيروس كورونا المفاجئ خلال العام الماضي.



