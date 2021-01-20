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أخبار العالم

ماكرون يوجه رسالة إلى بايدن بعد تنصيبه رئيسًا لأمريكا

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:35 م
جو بايدن وإيمانويل
جو بايدن وإيمانويل ماكرون
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محمد عثمان
أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تمنياته بالنجاح للرئيس الأمريكي، جو بايدن، ونائبته كامالا هاريس في مهامهما.

وقال ماكرون عبر حسابه على موقع "تويتر": "أطيب التمنيات إلى جو بايدن وكامالا هاريس في أهم يوم للشعب الأمريكي.. نحن معًا".

وأضاف: "سنكون أقوى لمواجهة التحديات في زمننا. وأقوى لبناء مستقبلنا، وأقوى لحماية كوكبنا.. مرحبًا بعودتكم إلى اتفاق باريس".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمام الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي في بروكسل: "هذا الفجر الجديد في أمريكا هو 
ووجه قادة الاتحاد الأوروبي الدعوة للتعاون بشكل أوثق مع بايدن، لكنهم حذروا أيضًا من إرث أربع سنوات تركتها  إدارة ترامب، غيرت طبيعة العلاقات عبر الأطلسي.

اللحظة التي ننتظرها منذ فترة طويلة" ، مشيدة بوصول بايدن للحكم  باعتباره "دليلًا ، بعد أربع سنوات طويلة ، على أن  أوروبا لديها صديق في البيت الأبيض ".

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