محلل سياسي : بايدن أراد توحيد الشعب الأمريكي من خلال خطابه اليوم.. فيديو

قال مايكل مورجان المحلل السياسي إن خطاب الرئيس المنتخب جو بايدن هو رسالة أراد من خلالها توحيد الشعب الامريكي لكل من انتخبه وكل من لم ينتخبه.





وأضاف مورجان خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الرئيس بايدن أراد أن يتخذ اجراءات صارمة لمواجهة جائحة كورونا وهو الموضوع الاساسى الذي تحدث به خلال حملته .





وتابع المحلل السياسي أن بايدن أراد من خلال خطابه أن يعمل على تجميع السياسة الأمريكية سواء للحزب الديموقراطي أو الجمهوري.



