محلل سياسي : بايدن أراد توحيد الشعب الأمريكي من خلال خطابه اليوم.. فيديو

قال مايكل مورجان المحلل السياسي إن خطاب الرئيس المنتخب جو بايدن هو رسالة أراد من خلالها توحيد الشعب الامريكي لكل من انتخبه وكل من لم ينتخبه.
وأضاف مورجان خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الرئيس بايدن أراد أن يتخذ اجراءات صارمة لمواجهة جائحة كورونا وهو الموضوع الاساسى الذي تحدث به خلال حملته .
وتابع المحلل السياسي أن بايدن أراد من خلال خطابه أن يعمل على تجميع السياسة الأمريكية سواء للحزب الديموقراطي أو الجمهوري.
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن هذا اليوم هو يوم الديمقراطية ويوم للتاريخ والامل، مؤكدا أنه منذ عصور بعيدة كانت أمريكا قادرة على التحدى، واليوم نحتفل بنصر الديمقراطية.
وأضاف بايدن في خطابه خلال حفل تنصيبه أمام الكونجرس أن الديمقراطية غالية الثمن، وعلى الرغم من ان هذه الاراضى شهدت بعض أعمال العنف امام الكونجرس؛ إلا أن إمتنا أمة واحدة لا يمكن تفرقتها.
وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن نحن نضع أعيننا على وطننا الذي نرعاه دائمًا موجهًا الشكر لكل الرؤساء السابقين من كل قلبي والحاضرين اليوم.