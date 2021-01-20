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مرأة

أعراض وعلاج الدوخة دون طبيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:31 م
اعراض وعلاج الدوخة
اعراض وعلاج الدوخة دون طبيب
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اسماء محمد
الشعور بالدوار أو الدوخة أو عدم التوازن، ليس خطيرًا في العادة، ولا داعي للقلق منه إذا كانت أعراضه طبيعية وغير متكررة، وتتمثل اعراض الدوخة العادية فى "الشعور بعدم التوازن، والدوار أو الإغماء" وكأنك تدور أو أشياء من حولك تدور (دوار) وعادة تزول من تلقاء نفسها بمرور الوقت.

ويمكنك علاج الدوخة بنفسك، حيث عادة ما تختفي من تلقاء نفسها، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتعتني بنفسك وأنت تشعر بالدوار.

نعرض لكم طرق علاج الدوخة بنفسك في المنزل دون الحاجة للطبيب، وذلك وفقا لما ذكره موقع " NHS" .

استلقِ حتى تختفي الدوخة ، ثم استيقظ ببطء، وتحرك ببطء وحذر، والحصول على الكثير من الراحة، واشرب الكثير من السوائل وخاصة الماء، وتجنب القهوة والسجائر والكحول والمخدرات، ولا تنحني فجأة، ولا تنهض فجأة بعد الجلوس أو الاستلقاء، ولا تفعل أي شيء قد يكون خطيرًا أثناء شعورك بالدوار ، مثل القيادة أو صعود السلم أو استخدام الآلات الثقيلة، ولا تستلقي مستويًا تمامًا إذا شعرت أن الأشياء تدور.

يجب أن تذهب لطبيب عام إذا شعرت بالتالي:

عدم زوال الدوخة أو استمرارها في العودة
وجود صعوبة في الاستماع
هناك رنين أو أصوات أخرى في أذنيك (طنين الأذن)
لديك رؤية مزدوجة أو عدم وضوح الرؤية أو تغيرات أخرى في بصرك
تشعر بالخدر في وجهك أو ذراعيك أو ساقيك
لديك أعراض أخرى مثل الإغماء أو الصداع أو الشعور أو المرض
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