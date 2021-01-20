أعراض وعلاج الدوخة دون طبيب

الشعور بالدوار أو الدوخة أو عدم التوازن، ليس خطيرًا في العادة ، ولا داعي للقلق منه إذا كانت أعراضه طبيعية وغير متكررة ، وتتمثل اعراض الدوخة العادية فى " الشعور بعدم التوازن ، و الدوار أو الإغماء" وكأنك تدور أو أشياء من حولك تدور (دوار) وعادة تزول من تلقاء نفسها بمرور الوقت.





ويمكنك علاج الدوخة بنفسك، حيث عادة ما تختفي من تلقاء نفسها، ولكن هناك أشياء يمكنك القيام بها لتعتني بنفسك وأنت تشعر بالدوار.





نعرض لكم طرق علاج الدوخة بنفسك في المنزل دون الحاجة للطبيب، وذلك وفقا لما ذكره موقع " NHS" .





استلقِ حتى تختفي الدوخة ، ثم استيقظ ببطء، و تحرك ببطء وحذر، و الحصول على الكثير من الراحة، و اشرب الكثير من السوائل وخاصة الماء، و تجنب القهوة والسجائر والكحول والمخدرات، و لا تنحني فجأة، و لا تنهض فجأة بعد الجلوس أو الاستلقاء، و لا تفعل أي شيء قد يكون خطيرًا أثناء شعورك بالدوار ، مثل القيادة أو صعود السلم أو استخدام الآلات الثقيلة، و لا تستلقي مستويًا تمامًا إذا شعرت أن الأشياء تدور.





يجب أن تذهب لطبيب عام إذا شعرت بالتالي:





عدم زوال الدوخة أو استمرارها في العودة

وجود صعوبة في الاستماع

هناك رنين أو أصوات أخرى في أذنيك (طنين الأذن)

لديك رؤية مزدوجة أو عدم وضوح الرؤية أو تغيرات أخرى في بصرك

تشعر بالخدر في وجهك أو ذراعيك أو ساقيك