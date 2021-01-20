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أخبار العالم

حمي الله صديقي.. سياسي لبناني يهنئ بايدن برئاسة البيت الأبيض

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:50 م
بايدن
بايدن
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محمود نوفل
علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، على حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن قائلا : "هم يقولون حمى الله أميركا، وأنا أقول حمى الله الحرية والديمقراطية، وحمى الله صديقي الرئيس جو بايدن".

جاء ذلك في تغريدة ل جنبلاط عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات القصيرة تويتر باللغة الإنجليزية. 

كان الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تعهد بأن يكون "رئيسًا لجميع الأمريكيين" ، بمن فيهم أولئك الذين لم يدعموا حملته في خطاب تنصيبه، وفق لشبكة سي إن إن.

وقال بايدن في  "سأقاتل بقوة من أجل أولئك الذين لم يدعموني تمامًا  مثل  أولئك الذين دعموني".

وتابع بايدن: "بالنسبة إلى كل من دعم حملتنا ، أشعر بالتواضع أمام حجم الثقة في. إلى كل من لم يدعمنا  أقول سنمضي قدمًا".

أضاف بايدن :" إذا كنت لا تزال غير موافق فليكن. هذه هي الديمقراطية. هذه أمريكا. ربما يكون الحق في الاختلاف سلميا داخل حواجز جمهوريتنا أعظم قوة لهذه الأمة. لكن اسمعني بوضوح. الخلاف يجب ألا يؤدي إلى الفرقة. وأنا أتعهد لكك بهذا.".

وشدد على الامر مخاطبًا كل الذين لم ينتخبوه :" سأكون رئيسًا لكل الأمريكيين. جميع الأمريكيين. وأعدكم ، سأقاتل بقوة من أجل أولئك الذين لم يدعموني مثل الذين فعلوا ".
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