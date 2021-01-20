ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

جو بايدن يوقع أول أوامر تنفيذية كرئيس للولايات المتحدة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:50 م
الرئيس الأمريكي المنتخب
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن
Advertisements
محمود محسن
أذاعت فضائية "إكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، مفاده توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أول أوامر تنفيذية كرئيس للولايات المتحدة.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية حفل تنصيب جو بايدن، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة، وتبدأ مراسم التنصيب الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي مع أداء بايدن ونائبته كامالا هاريس القسم بحلول الظهيرة.

ويعد چو بايدن سياسيا ديمقراطيا مخضرما، له حضوره في السياسة الأمريكية منذ سبعينيات القرن الماضي، حيث تقلد مناصب كبرى في وقت سابق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ترامب يصل قاعدة أندروز لاستقلال الطائرة الرئاسية والتوجه لفلوريدا

بايدن يزور كاتدرائية القديس ماثيو بالعاصمة

بث مباشر.. استعدادات مراسم تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

عاجل.. بايدن يغادر إلى البيت الأبيض بعد انتهاء القداس

عاجل.. وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن لبدء مراسم التنصيب

بدء مراسم تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

ترشيحاتنا

محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهم بـ تعرية ابنته ومحاولة حرقها

أحمد الأحمر رجل مباراة مصر والاتحاد الروسي في مونديال اليد

مونديال اليد.. مصر تهزم الاتحاد الروسي 28-23

موقف وزير التعليم من أزمة حساب مرتبات المعلمين على أساسي 2014 والاستقطاعات على أساسي 2021

بـ الأرقام.. «صدى البلد» ينشر التفاصيل الكاملة لعقد الأهلي مع جيرالدو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة: جمال شعبان يحذر من 8 علامات يرسلها الجسم قبل الإصابة بأزمة قلبية.. هنا الزاهد في أحدث ظهور

بعد أزمتها مع الشرنوبى.. إطلالات مثيرة لـ سارة الطباخ تكشف عن أنوثتها

بشعر كيرلي.. نور اللبنانية بإطلالة تكشف جمالها على إنستجرام