صدمة لـ نادي النصر قبل مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي.. شاهد





مارتينيز أصيب بعد 27 دقيقة فقط من انطلاق المباراة الجارية الآن أمام الوحدة، ليخرج من الملعب ويدخل في موجة من البكاء؛ نظرا لتجدد إصابته بعد تعافيه منها مؤخرًا.





ويستعد نادي النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الخامسة عشر للمسابقة.





وتشير النتيجة في الوقت الحالي لتقدم النصر بهدفين مقابل هدف، مع اقتراب المباراة من نهايتها.

تعرض فريق النصر لصدمة، عقب إصابة لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في المباراة التي تجمع الفريق بنظيره الوحدة، في الجولة الرابعة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".