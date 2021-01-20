ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

صدمة لـ نادي النصر قبل مواجهة الاتحاد في الدوري السعودي.. شاهد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:03 م
بيتي مارتينيز
بيتي مارتينيز
Advertisements
إسماعيل محمود
تعرض فريق النصر لصدمة، عقب إصابة لاعبه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، في المباراة التي تجمع الفريق بنظيره الوحدة، في الجولة الرابعة عشر لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان" الدوري السعودي".

مارتينيز أصيب بعد 27 دقيقة فقط من انطلاق المباراة الجارية الآن أمام الوحدة، ليخرج من الملعب ويدخل في موجة من البكاء؛ نظرا لتجدد إصابته بعد تعافيه منها مؤخرًا.

ويستعد نادي النصر لمواجهة اتحاد جدة في الدوري السعودي، يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة الخامسة عشر للمسابقة.

وتشير النتيجة في الوقت الحالي لتقدم النصر بهدفين مقابل هدف، مع اقتراب المباراة من نهايتها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الهلال ضد النصر .. موعد ديربي الرياض والقنوات الناقلة لـ قمة الدوري السعودي

الهلال يواجه النصر اليوم في قمة الدوري السعودي

العين يحقق أول فوز في الدوري السعودي.. والرائد ينتصر على أبها

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين الهلال والنصر في الدوري السعودي

جوميز يقود الهلال لحسم ديربي الرياض بالفوز على النصر في الدوري السعودي.. فيديو

الدوري السعودى.. عقوبات قاسية على النصر والهلال.. وإيقاف ثنائي الباطن والقادسية

ترشيحاتنا

طريقة عمل سلطة البنجر زى المطاعم

الهدية بامبرز.. صاحب حفل معرفة نوع الجنين: حزين من الهجوم

النوم سلطان.. غالب أشهر رؤساء أمريكا أثناء حفل تنصيب بايدن

عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

أحمد موسى يوجه رسالة لـ الأحزاب المعارضة ..فيديو

بعد تصدرها تريند جوجل.. إطلالات مي عز الدين بدون مكياج

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية