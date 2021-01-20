ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشادة بين ضيوف أحمد موسى الامريكان على الهواء.. فيديو

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:00 م
أحمد موسي
أحمد موسي
Advertisements
البهي عمرو
نشبت مشادة كلامية على الهواء بين، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي وعضو الحزب الديموقراطي  الأمريكي "مهدي عفيفي"،  و الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.

و قام عضو الحزب الديموقراطي  الأمريكي "مهدي عفيفي، بسب الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وقال إن ترامب شخص معتوه، وأن الفترة الماضية اتخذ قرارات تسببت فى حدوث مشكلات بأمريكا.

ودخل الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، فى حالة من الضحك الشديد على الهواء قائلا " مين ده اللى بيتكلم .. انت منصبك ايه يا ابني.. انت ايه اللى بتقوله ده ومنصبك ايه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الشخص يقول أشياء غير معقولة.

وطالب الإعلامي أحمد موسى، منه الالتزام وعدم الهجوم على الضيف الآخر.

وبعد ذلك تدخل مهدي عفيفي، وقال " لو كنت أعرف أن هذا الشخص متواجد معك ما دخلت فى مداخلة.. وهذا الشخص ليس دكتور ووجه الشتائم له".


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي: ما يقوم به ترامب حاليا يدعم اليمين المتشدد

محلل سياسي: حالة واحدة لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة في أمريكا

بعد أحداث الكونجرس.. محلل سياسي: ترامب أصبح ماضيا ولن يكون له تأثير بعد 20 يناير

جمهوريون يوافقون على عزله.. ماك شراقوي: ترامب ارتكب جرائم كبرى بالتحريض على العنف

تهديد بحرب أهلية.. ماك شرقاوي: تم سرقة ملفات ومعلومات أمنية من الكونجرس

عضو بالحزب الديمقراطي يوضح سبب إغلاق تويتر حساب دونالد ترامب

ترشيحاتنا

رد حاسم من وليد صلاح الدين بشأن مجاملة الحكام لـ الأهلي..فيديو

بـ الأرقام.. «صدى البلد» ينشر التفاصيل الكاملة لعقد الأهلي مع جيرالدو

محمد أبو جبل يثير غضب جماهير الزمالك على السوشيال ميديا.. شاهد

عودة المحذوفين.. طريقة تظلمات التموين 2021 والمستندات المطلوبة

كانت فرصته الأخيرة.. موسيماني: سيرينو ندم على فشل انتقاله للأهلي

النوم سلطان.. غالب أشهر رؤساء أمريكا أثناء حفل تنصيب بايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية