مشادة بين ضيوف أحمد موسى الامريكان على الهواء.. فيديو

الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، أثناء الحديث عما يتم فى أمريكا و تنصيب الرئيس الأمريكى بايدن.

و قام عضو الحزب الديموقراطي الأمريكي "مهدي عفيفي، بسب الرئيس الأمريكى السابق ترامب، وقال إن ترامب شخص معتوه، وأن الفترة الماضية اتخذ قرارات تسببت فى حدوث مشكلات بأمريكا.

ودخل الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، فى حالة من الضحك الشديد على الهواء قائلا " مين ده اللى بيتكلم .. انت منصبك ايه يا ابني.. انت ايه اللى بتقوله ده ومنصبك ايه".





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الشخص يقول أشياء غير معقولة.





وطالب الإعلامي أحمد موسى، منه الالتزام وعدم الهجوم على الضيف الآخر.





وبعد ذلك تدخل مهدي عفيفي، وقال " لو كنت أعرف أن هذا الشخص متواجد معك ما دخلت فى مداخلة.. وهذا الشخص ليس دكتور ووجه الشتائم له".



