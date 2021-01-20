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تعليم

بعد تصريحات عبد الغفار عن صندوق رعاية المبتكرين.. كيف تدعم الدولة الربط بين البحث العلمي والصناعة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 10:00 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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نهلة الشربيني
شهدت جلسة البرلمان، كلمة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي حول صندوق رعاية المبتكرين، وقال خلالها: "لم يكن هناك صندوق، ولكن الان اصبح لدينا مبلغ لدعم النوابغ"، مشددا على ضرورة "ربط الصناعة بالبحث العلمي"، حيث أنه من وجود آلية منضبطة ومحكمة، نضمن بها الجدية؛ لربط الصناعة بالبحث العلمي.

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وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن رعاية المبتكرين أصبحت واقعا بعد إصدار القانون رقم 171 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ .

وفي سياق متصل، قال الدكتور محمود عبد ربه، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل، إن الربط بين المجتمع الأكاديمي والصناعة، إذا حدث؛ سيشعر الباحث بقيمة الإمكانيات العلمية الموجوده لديه وخروجها في صورة منتج سواء كان منتجا صناعيا يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني، وينعكس على رفع مستوى معيشة المجتمع الذي يعيش فيه وفي الوقت ذاته من الجانب الأكاديمي هو خروج منتج في صورة طلاب متميزين، وذلك الربط هو الحلقة التي ستسهل للباحثين الاستمرار في العطاء.

وأضاف عبد ربه في تصريح خاص لموقع صدى البلد  ، أن الدرس الذي تعلمناه من جائحة كورونا هو أن يكون لدينا امتلاك وتوطين للمعرفة، بحيث تكون موجودة بسهولة وقت احتياجها مثل الدول الأخرى، كما أن امتلاك المعرفة وتوطينها في مصر نسعى له ونحاول تحقيقه من خلال الأبحاث سواء بالتعاون مع الصناعة أو بدعم من الدولة مثل أكاديمية البحث العلمي لإجراء الابحاث أو مشاريع التخرج".

وقال وزير التعليم العالي إن " دعم البحث العلمي لا يجب أن يكون بالضرورة من ميزانية الدولة وإنما بالشراكة مع رجال الأعمال والقطاع الخاص موضحا أن هناك أزمة ثقة وأنه لابد أن يثق الصانع في إمكانيات الباحث المصري وتحديث المنتج و طرح أفكار لتحديث المنتج ودعم الثقة في البحث العلمي هي الأساس الآن".
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