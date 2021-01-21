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توك شو

عبد الستار حتيتة: مصر نجحت في حقن دماء الليبيين.. فيديو

الخميس 21/يناير/2021 - 03:01 ص
مصر وليبيا
مصر وليبيا
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إبراهيم القادري
قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي ،: مصر نجحت خلال الشهور الماضية ومن قبل من خلال اجتماع إعلان القاهرة في حقن دماء الليبيين من خلال وقف الحرب في ليبيا .

وأضاف حتيتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ،: جميع الاجتماعات الخاصة بالقضية الليبية التي عقدت في القاهرة او المغرب او جنيف كان مرجعيتها الإعلان المصري والقرارات الدولية التي تضمنها الإعلان المصري .

واوضح حتيتة ،: جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا واطراف اخري يريدون الاستحواذ علي السلطة في ليبيا مؤكدا أن ليبيا لا يوجد بها الكثير من جماعة الإخوان والمؤيدين لها .
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