عبد الستار حتيتة: مصر نجحت في حقن دماء الليبيين.. فيديو

قال عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي ،: مصر نجحت خلال الشهور الماضية ومن قبل من خلال اجتماع إعلان القاهرة في حقن دماء الليبيين من خلال وقف الحرب في ليبيا .
وأضاف حتيتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ،: جميع الاجتماعات الخاصة بالقضية الليبية التي عقدت في القاهرة او المغرب او جنيف كان مرجعيتها الإعلان المصري والقرارات الدولية التي تضمنها الإعلان المصري .
واوضح حتيتة ،: جماعة الإخوان الإرهابية وتركيا واطراف اخري يريدون الاستحواذ علي السلطة في ليبيا مؤكدا أن ليبيا لا يوجد بها الكثير من جماعة الإخوان والمؤيدين لها .