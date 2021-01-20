بخطوات بسيطة.. طريقة عمل الفلفل المحشو بالخضار والكينوا

يمكن استبدال طريقة عمل الفلفل المحشي بالخضار والكينوا بطريقة المحشى العادية، وتحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة وطريقة مختلفة وتتناسب مع من يتبعون حمية غذائية صحية، بالإضافة إلي أن طريقة عمل الفلفل المحشي بالخضار والكينوا سوف تنال إعجاب كل من تذوقها. أن





وقت التحضير: 25 دقيقة وقت الطبخ: 45 دقيقة تكفي لـ : 6 أفراد





وقال الشيف سنان بطرس، إن طريقة عمل الفلفل المحشي بالخضار والكينوا قد تعتبر بديل صحي لطريقة المحشى المعتادة، بالإضافة إلى أن لها مذاق مميز وصحي للغاية، لذا سنتناول معكم الوصفة بالتفصيل . أن





طريقة عمل الفلفل المحشو بالخضار والكينوا





مقادير طريقة عمل الفلفل المحشو بالخضار والكينوا :





1 كوب كينوا

2 كوب مرق دجاج أو خضار

6 حبات فليفلة صغيرة بألوان متنوعة، مزال منها البذور ومقطعة أنصاف

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون بكر ممتاز، مع كمية إضافية للرش

ملح وفلفل أسود مطحون طازج

4 فصوص ثوم، مقطعة إلى شرائح رقيقة

1 حبة باذنجان صغيرة، مزال منها نصف القشر، مفرومة

1 كوسا صغيرة متوسطة الحجم، مزال منها البذور ومفرومة

1 بصلة حمراء مفرومة

1 فلفل تشيلي طازج، مقطع شرائح رقيقة، أو 1 ملعقة صغيرة مسحوق الفلفل الحار

½ كوب أوراق بقدونس مسطحة طازجة، مفرومة

¼ كوب أوراق نعناع طازجة، مفرومة

2 طماطم برقوقية الشكل، مفرومة

1 كوب سلطة جبن فيتا أو جبن ريكوتا





طريقة عمل الفلفل المحشو بالخضار والكينوا :





1- سخني الفرن على 450 درجة فهرنهايت.





2- سخني الكينوا والمرق في قدر على النار حتى يغلي المزيج، ويتم تغطية القدر واستمري في الطهي حتى يتم امتصاص السائل وحتى تبدو الحبوب شفافة، لمدة 12 - 15 دقيقة.





3- اهرسي المزيج باستخدام شوكة، حتى يتشكل لديك حوالي 4 أكواب من الحبوب المطبوخة.





4- رشي أنصاف الفلفل بزيت الزيتون ثم تبلي كلا الجانبين بالملح والفلفل.





5- اشوي أنصاف الفلفل مع وضع جانب القطع لأسفل حتى ينضج الفلفل ويبدأ القشر يتفحم، لمدة 20 دقيقة، ثم أخرجيه من الفرن واتركيه يبرد حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة، ثم رتبيها في صحن فرن مع وضع جانب القطع لأعلى.





6- في هذه الأثناء، سخني 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون ثم لفي المقلاة بشكل دائري 3 مرات، على نار متوسطة. أضيفي الثوم، الباذنجان، الكوسا، البصل والفلفل التشيلي ثم تبلي المزيج بالملح والفلفل.





7- اطهي المزيج مع تغطية المقلاة بشكل جزء، لمدة 10 - 12 دقيقة، وأضيفي الأعشاب والطماطم، ثم اخلطي المزيج مع الكينوا.





8- احشي أنصاف الفلفل بالكينوا بحشو الخضار ثم رشيها بزيت الزيتون. وادخليه البراد واتركيه ليبرد لحين التقديم.





9- للتقديم، اشوي الفلفل المحشي في فرن على درجة 375 فهرنهايت، حتى يصبح الفلفل ساخنًا.



