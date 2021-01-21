اليوم .. فصل التيار الكهربائي عن قرى جنوب الخارجة بالوادي الجديد للصيانة

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد ، فصل التيار الكهربائي، صباح اليوم الخميس، عن قرى جنوب مركز الخارجة.





وأوضح المهندس مجدى الطماوي ، رئيس مركز ومدينة الخارجة، فى بيان، أن عملية فصل التيار تاتي لإجراء أعمال الصيانة الدورية اللازمة بخطوط الكهرباء عن قرى " بورسعيد، ناصر الثورة، بولاق، شرق بولاق، صنعاء، الجزائر، الكويت وفلسطين".





وأضاف الطماوي، أنه من المقرر فصل الكهرباء من الصباح الباكر، وحتى الثانية عشر ظهرًا، على أن تعود مجددًا بكامل طاقتها عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة.





من جهتها، بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد، تركيب كشافات ليد لقرى مدينة الخارجة، فيما بدأ العمل بتركيب الكشافات بقرى ناصر الثورة، وذلك بمعرفة العاملين المختصين بالوحدة المحلية لقرى ناصر الثورة.





وأكد المهندس مجدى الطماوي، رئيس مركز الخارجة، فى بيان، مواصلة الوحدة المحلية لمدينة الخارجة، تركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بأحياء وشوارع المدينة، موضحًا إنه يجرى استبدال الكشافات العادية بكشافات ليد موفرة للطاقة.





وأوضح رئيس مركز الخارجة، أن الوحدة المحلية تواصل استكمال باقى المناطق الأخرى بمعرفة العاملين بقسم الإنارة بالوحدة المحلية لمدينة الخارجة، وأن الخطة تتضمن تحويل جميع كشافات أحياء وقرى المركز من تقليدية مستهلكة للطاقة إلى "ليد" موفرة.





ولفت إلى أن المنظومة تؤدى إلى توفير فى الطاقة الكهربية المستهلكة شهريًا، بالإضافة إلى استقرار وانتظام شبكة الإنارة وسهولة الصيانة بعد تركيب كشافات الليد.