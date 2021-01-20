ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قبل مغادرته الرئاسة.. ترامب يستغل جهاز الخدمة السرية لصالح أبنائه

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:00 م
ترامب وزوجته ميلانيا
ترامب وزوجته ميلانيا
Advertisements
شيماء مصطفى
وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، مذكرة لتمديد حماية جهاز الخدمة السرية على جميع أبنائه لمدة ستة أشهر، وذلك قبل مغادرته البيت الأبيض، وفقًا لما ذكره مصدر مسؤول كبير.

وحسب شبكة "سي إن إن"، فعادةً ما تنطبق الحماية على الأطفال حتى سن 16 عامًا، ولكن من خلال التوقيع على المذكرة، سيتم توفير حماية لجميع أبنائه.

وقبل مغادرة ترامب أيضا، قالت شبكة "إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه أصدر عفوًا رئاسيًا عن ألبرت بيرو جونيور.

وبحسب الشبكة، فإن ألبرت بيرو جونيور هو الزوج السابق لمذيعة قناة فوكس نيوز وحليفة ترامب جينين بيرو، وتم اتهامه بالتآمر والتهرب الضريبي عام 2000.

وأقيم اليوم الأربعاء، حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، متوجهًا إلى فلوريدا، حيث أكد في وقت سابق أنه لن يحضر حفل تنصيب بايدن لعدم اعترافه بنتائج الانتخابات.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حفل تنصيب بايدن.. أول احتفال مشمس منذ 3 عقود.. تفاصيل

حليف ترامب.. زعيم الجمهوريين يصل إلى الكونجرس لمؤازرة بايدن

تزامنا مع حفل تنصيب بايدن.. ترامب وعائلته يصلون فلوريدا

بعد وداعه واشنطن.. ماذا كان يتابع ترامب خلال توجهه إلى فلوريدا؟

الرئيس الـ 46 لأمريكا.. شاهد لحظة أداء جو بايدن اليمين الدستورية.. فيديو

ترامب يصدر قرارا عاجلا قبل دقائق من تنصيب بايدن رئيسا لأمريكا

ترشيحاتنا

قبيل مغادرته البيت الأبيض.. ترامب يخص دولة عربية بهذا القرار المهم

قالوا لـ صدى البلد| علي حميدة يشكو جحود الوسط الفني.. ودنيا عبدالعزيز ترد على الشامتين في مرض النجوم

ضاحي خلفان عن خطاب بايدن: يشير إلى مخاوف من انقسامات مستقبلية

عندها دولاب وبتتفرج على التلفزيون.. قصة حمامة تعيش حياة الرفاهية.. صور

كم دفع النادي الأهلي لـ جيرالدو لفسخ تعاقده .. تفاصيل

لم يعترف بنسب طفلته حتى الآن.. والدة رضيعة الدقهلية: ماتوقعتش يعمل في بنته كده

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تكشف كيف يقضي فيروس كورونا على حاسة الشم

كل المفروض مرفوض.. قصة سيارة شاركت الكينج هذا العمل الفني | صور

أفضل زيت لـ نمو اللحية