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حوادث

ضبط 3 مخالفات في حملة لـ "تموين سفاجا" على الأسواق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:46 م
حملات
حملات
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تابعت هدي مغربي، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، الحملة التي شنتها إدارة  التموين بسفاجا علي الأسواق والمحلات، لمواجهة الغش التجاري، والتلاعب بالأسعار ومصادرة الأغذية الفاسدة والمغشوشة، أسفرت عن ضبط 3 مخالفات متنوعة خلال 24 ساعة.

أكدت رئيس المدينة، على استمرار حملات التفتيش على المنشآت الغذائية، مشيرةً الى انه يتم التفتيش على مخالفات البيع بأزيد من التسعيرة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وسلع مجهولة المصدر، ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، وتلاعب في الأوزان.

مؤكدة على إنه في حالة ضبط أغذية فاسدة يتم مصادرة الأغذية المغشوشة والفاسدة وتحريزها، وتحرير المحاضر لأصحابها، وإخطار النيابات المختصة لتتخذ إجراءاتها .

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