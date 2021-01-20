تخصيص 6 مليارات جنيه.. أحمد موسى يزف بشرى سارة لـ المعلمين.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على بيان وزير التربية والتعليم اليوم أمام مجلس النواب.





وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، «وزير التربية والتعليم رجل عملي، وهيغير نظام التعليم في مصر».





وأوضح «وزير التربية والتعليم قال إنه هيكون فيه نظام آخر جديد بعيدا عن الغش والتسريب الذي كان يحدث، وبنظام تصحيح معين».





وأشار أحمد موسى إلى أن «الوزير قال إن عصر الامتحان الموحد للثانوية اننتهي وهيكون فيه 3 نماذج للامتحانات»، متابعا: «الوزير أكد أننا نحتاج 250 ألف فصل ونبني 15 ألف فقط»، موضحا: «الوزير خصص 6 مليارات جنيه بداية من يناير لزيادة رواتب المعلمين».