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رياضة

النمسا تفوز على المغرب وتحقق أول نقطتين في كأس الرئيس بـ مونديال اليد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:05 م
النمسا المغرب
النمسا المغرب
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عمرو ابوبكر
تغلب منتخب النمسا على منتخب المغرب بنتيجة 36-22 ضمن لقاءات المجموعة الثانية لكأس الرئيس والتي تقام منافساتها بصالة العاصمة الإدارية الجديدة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد .

وانتهى الشوط الأول بتقدم النمسا بنتيجة 17-14، وسط تفوق لهم، ومحاولة المغرب العودة في النتيجة.

وفي الشوط الثاني اتسع الفارق وسيطرت النمسا على مجريات اللقاء، وأنهت المباراة لصالحها بنتيجة 36-22 . 

بهذه النتيجة حصدت النمسا أول نقطتين في المجموعة الثانية بكأس الرئيس، بينما ظل رصيد المغرب بدون نقاط.

وتقام مباريات الجولة الثانية لكأس الرئيس للمجموعة الثانية يوم الجمعة بمباراتي النمسا ضد تشيلي والمغرب ضد كوريا الجنوبية .
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