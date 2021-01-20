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بايدن وهاريس يغادران مبنى الكونجرس بعد انتهاء مراسم التنصيب

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:17 م
بايدن وكامالا هاريس
بايدن وكامالا هاريس
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محمود محسن
أفادت فضائية اكسترا نيوز نبأ عاجل منذ قليل وهي أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وكامالا هاريس نائب الرئيس قد غادرا مبنى الكونجرس بعد انتهاء مراسم التنصيب.
أدى الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وبدأ حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لتولي مهام منصبيهما، بحضور عدد من المسئولين والشخصيات العامة، وفي غياب الجماهير بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

فيما غادر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم البيت الأبيض للمرة الأخيرة، بدون حضور الحفل.
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